Politie houdt 14-jarige verdachte aan voor mishandeling Amstelveense tiener

De politie heeft dinsdagavond een 14-jarige verdachte uit Amstelveen aangehouden voor betrokkenheid bij de mishandeling van een meisje in diezelfde plaats. De tiener werd maandagmiddag meermaals in het gezicht geslagen nadat zij weigerde antwoord te geven op de vraag naar haar geslacht.

Het 14-jarige meisje hield er ernstige verwondingen aan over, waaronder een gebroken neus en een gekneusde kaak. Ook zijn enkele tanden uit haar mond geslagen.

Later op de dag deelde de vader van het meisje een verhaal over de aanval op LinkedIn. Volgens hem gaat het om lhbti-gerelateerd geweld. Hij beschrijft hoe zijn dochter werd gevraagd of ze een jongen of een meisje is. Toen ze antwoordde: “Dat maakt toch niet uit”, begon de jongen te schreeuwen, en herhaalde hij zijn vraag. Zij reageerde opnieuw netjes, schrijft de vader: “Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wilt zijn.” Daarop volgden de klappen.

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling, die plaatsvond rond het Westwijkplein en in het speeltuintje aan de Albert van Dalsumlaan en de Caro van Eyckhof in Amstelveen.

Het zou gaan om vier of vijf verdachten, vermoedelijk jongens tussen de elf en vijftien jaar. Pas na analyse van de camerabeelden kan de politie een specifieker signalement delen. Volgens de Amsterdamse lokale tv-zender AT5 droeg een van hen een goudkleurig en/of geel heuptasje, en een ander een paarse korte broek. Het onderzoek is nog in volle gang, liet de politie weten.