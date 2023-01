Politie grijpt in op A12 in Den Haag, tientallen demonstranten opgepakt

De honderden klimaatactivisten hebben zich niet alleen op de weg verzameld, maar ook naast de Utrechtsebaan en op het Malieveld. Op de A12 hebben de demonstranten zich op verschillende manieren aan elkaar en aan het wegdek vastgemaakt. De politie probeert ze met slijptollen en cola van de weg te halen. De demonstranten voeren actie omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop de regering omgaat met subsidies voor producenten van fossiele energie.

Zowel de activisten als de agenten dragen gehoorbescherming tegen het geluid van de slijptol. Gereedschapskisten met daarin ook hamers worden ingezet, en de politie probeert vastgelijmde demonstranten van elkaar los te weken met behulp van cola. Actievoerders hebben zich via een buis aan elkaar vastgelijmd. Langs de zijkanten van de weg en boven de tunnel staan veel toeschouwers die de actievoerders op de weg aanmoedigen en de politie uitjoelen. Zij luisteren niet naar de oproep van de politie om richting het Malieveld te gaan.

De politie en de Haagse burgemeester Jan van Zanen hadden van te voren gewaarschuwd dat actievoerders niet de Utrechtsebaan op mochten, het deel van de A12 waar de voorgenomen blokkade zou plaatsvinden. Rond 12.00 uur gingen toch honderden demonstranten de weg op. Rond 12.45 uur greep de politie in, maar het lukt niet zomaar om de groepen actievoerders van de weg te verwijderen. Mensen die worden opgepakt, worden meegenomen in busjes.

Arrestaties vanwege opruiing

In de afgelopen dagen zijn zeven aanhangers van Extinction Rebellion opgepakt vanwege de aangekondigde protestactie tegen de manier waarop de overheid omgaat met de fossiele subsidies. Ze hadden anderen opgeroepen mee te doen aan de blokkade van de Utrechtsebaan. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing. Ze zijn inmiddels weer vrij, maar ze mogen voorlopig niet op de Utrechtsebaan komen.

Een van hen is acteur Sieger Sloot, die ondanks een gebiedsverbod wel van plan is om te komen, zo zei hij zaterdag in het Volkskrant Magazine. Ook zangeres Merol en schrijfster Maartje Wortel doen mee aan de protestactie en staan tussen de demonstranten.

Klimaatactivist Lucas Winnips is bij de demonstratie door de politie opgepakt. Hij had eerder een gebiedsverbod gekregen maar is toch naar de demonstratie op de A12 gegaan, meldt een woordvoerder van Extinction Rebellion zaterdag.

