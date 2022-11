Politie grijpt in bij demonstratie op de Dam

De politie heeft zondagmiddag ingegrepen bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Tegen drie uur waren daar nog zo'n tweehonderd mensen bijeen, die protesteerden tegen het kabinet. Agenten namen een geluidsinstallatie in beslag en spraken mensen aan. Daarna verspreidde de menigte zich.

Volgens een woordvoerder van de gemeente hield de politie de situatie goed in de gaten. “De demonstratie is beheersbaar verlopen en de openbare orde is niet in het geding geweest.”

Het was het einde van een demonstratie waar eerder op de dag nog zo'n duizend mensen bij aanwezig waren. Oorspronkelijk kwam het idee voor het protest van de organisatie Samen voor Nederland. Die organisatie nodigde complotdenker David Icke uit om te komen spreken, maar blies de demonstratie af toen bleek dat Icke niet welkom was in Nederland.

Icke werd de toegang ontzegd, omdat hij een gevaar zou vormen voor de openbare orde. Hij is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite. Icke wordt dan ook gezien als een antisemiet en een Holocaustontkenner.

Hoewel Samen voor Nederland de demonstratie uiteindelijk dus afblies, kwamen er toch enkele honderden mensen naar de Dam in Amsterdam. Ze hadden vlaggen en spandoeken bij zich, veelal met de naam van de Britse complotdenker erop. Na ongeveer anderhalf uur op de Dam verplaatste de menigte zich, begeleid door de politie. De demonstranten liepen onder meer over het Rokin en de Wallen. Een kleine groep bleef achter, waarna de politie de demonstratie beëindigde. Dat ging zonder geweld.

Korte tijd meldde zich zondagmiddag in Amsterdam ook een groepje tegendemonstranten. Het ging om een groep van vijftien tot twintig antifascisten, die door de politie op afstand werden gehouden. De progressieve Joodse gemeenschap Oy Vey organiseerde vrijdag al een bijeenkomst op de Dam in Amsterdam, uit protest tegen het antisemitisme van onder meer David Icke.

