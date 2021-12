Politie gaat niet uit van roeriger jaarwisseling, Rotterdam wel in ‘opperste staat van paraatheid’

Met een extra beveiligd brandweervoertuig en zo’n 550 hulpdienstmedewerkers en vrijwilligers gaat Rotterdam met oud en nieuw de stad heel proberen te houden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is men ‘in opperste staat van paraatheid’.

Dit jaar zijn de hulpdiensten en meldkamers daarom bezet met ongeveer honderd man meer dan in voorgaande jaren. “Door de combinatie van de jaarwisseling én corona kan het zijn dat mensen anders gaan reageren”, zegt de woordvoerder. “We hebben nu geen aanwijzingen of signalen dat er mensen gaan rellen, maar we willen voorkomen dat we verrast worden.”

Onvoorspelbaarheid door corona

Komende oud en nieuw zijn er nog steeds coronamaatregelen van kracht. De gevolgen daarvan kunnen twee kanten op, denken ze bij veel veiligheidsregio’s. “De sluiting van de horeca en het verbod op vuurwerk kunnen dit jaar voor wat meer rust zorgen”, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. “Maar we hebben ook gemerkt dat corona onvoorspelbaar is. De lontjes in de samenleving zijn korter, mensen zoeken een uitlaatklep. Onze ervaring leert dat oud en nieuw daarvoor vaak het moment is. Daarop zijn we maximaal voorbereid.”

De meeste veiligheidsregio’s, zo blijkt uit een rondgang van Trouw, bereiden zich voor op een oudejaarsavond alsof er geen lockdown is, met dezelfde bezetting. In Groningen betekent dat dat brandweerlieden met bodycams eropuit trekken. Daar is de brandweer vorig jaar al mee begonnen. Volgens een woordvoerder heeft een groep jongeren die in november werden opgepakt tijdens rellen in de binnenstad voor de jaarwisseling bovendien een centrumverbod gekregen.

Veel veiligheidsregio’s hadden de laatste tijd ook te kampen met uitval van medewerkers door corona, omdat mensen ziek werden of in quarantaine moesten. Hoewel er nergens gaten lijken te vallen in de bezetting, geeft de brandweer Amsterdam wel toe dat het puzzelen is om ervoor te zorgen dat elke wagen een chauffeur heeft. Een woordvoerder van de brandweer Amsterdam: “We proberen de kazernes zo veel mogelijk gescheiden te houden in verband met corona. Het is even schuiven, maar we krijgen het wel rond voor de 31ste.”

Opvallend mild weer, extra volk op straat

Bij de veiligheidsregio Kennemerland wijzen ze erop dat er veel factoren zijn die meewegen in de vraag of het met oudejaarsavond rustig of rellen wordt. Tijdens de vorige coronajaarwisseling waarbij ook een vuurwerkverbod gold, waren er maar zeven incidenten minder dan in het jaar daarvoor, terwijl dat nog een coronavrije jaarwisseling betrof.

Eén van de zaken die mogelijk meespeelt, is het weer. Vorig jaar was het betrekkelijk koud op oudejaarsavond en hadden mensen mogelijk minder zin om naar buiten te gaan. Dit jaar is er juist opvallend mild weer voorspeld, overdag zo’n 15 graden. Dat zou dan weer kunnen zorgen voor extra volk op straat.

Rotterdam gaat het in ieder geval niet afwachten, al helemaal niet nadat afgelopen november de Rotterdamse politie in het nauw kwam toen er rond de Coolsingel rellen uitbraken. De politie was voorbereid op tientallen relschoppers, maar belandde uiteindelijk in een ‘orgie van geweld’, aldus burgemeester Aboutaleb. Met de jaarwisseling neemt de stad geen enkel risico meer, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. “Oud en nieuw is gewoon altijd de drukste en gekste tijd van het jaar.”

