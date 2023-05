Politie en Veteranen Search Team gaan nauwer samenwerken bij zoektochten naar vermisten

De politie en het Veteranen Search Team werkten de laatste jaren al vaker samen bij het zoeken naar vermiste mensen. Met de overeenkomst die zij maandag tekenden is die samenwerking nu officieel.

Veertigduizend meldingen van vermiste personen krijgt de politie jaarlijks binnen. Voor sommige van die meldingen vraagt de politie hulp bij het Veteranen Search Team (VST). Deze vrijwilligersorganisatie, die voornamelijk bestaat uit oorlogsveteranen, tekende op maandag een samenwerkingsovereenkomst met de politie.

Het convenant is uitkomst van een steeds intensievere samenwerking tussen politie en VST. Waar de veteranen bij de oprichting in 2017 nog dachten een tot twee keer per jaar een oproep te krijgen, doet de politie intussen gemiddeld zeventig keer per jaar op hen een beroep. Izanne de Wit, landelijk coördinator vermiste personen bij de politie, spreekt van een ‘enorme stap voorwaarts’.

De politie was een aantal jaar geleden nog terughoudender als het om samenwerking met burgerhulpgroepen ging, vertelt De Wit. “We vroegen ons af of burgers ons niet in de weg liepen.”

Risico’s bij ongecoördineerde zoektochten

Want ongecoördineerde zoekacties brengen risico’s met zich mee. Dat bleek onlangs weer toen De Wit sprak met een nabestaande van iemand die vermist was en uiteindelijk overleden bleek te zijn. “Tijdens deze vermissing was de familie met tachtig man en tig vrijwilligers gaan zoeken. Maar ze wisten niet van elkaar wie waar precies had gelopen. Dat leidde tot veel frustratie en stress bij achterblijvers.”

“In zo’n situatie zijn mensen al overmand door emotie, want het gaat over een familielid die kwijt is. Je wil dan ondersteuning hebben van mensen met ervaring. Een helikopterblik is essentieel.”

Die blik heeft het VST, vindt De Wit. “Sinds een aantal jaar verschijnen burgerhulpgroepen zoals het VST, die beter georganiseerd zijn. In die groepen zagen we een meerwaarde. Dat was echt een cultuuromslag bij de politie. Het VST is adequaat en precies. En ze spreken een beetje onze taal.”

Gebruik van oude kaarten

De professionaliteit van het VST komt volgens De Wit onder meer door hun ruime ervaring in eerdere onderzoeken, en de kaartmaterialen die ze tot hun beschikking hebben. Ze noemt het voorbeeld van zaken waarin dementerende mensen vermist zijn. “Een dementerend persoon redeneert misschien wel volgens een oudere kaart. Dus leggen ze een oude kaart over een nieuwe heen, en gebruiken ze die om een gebied te doorzoeken.”

Waar het eerst een dag of een halve dag duurde om ter plaatse te zijn, kan het VST er nu al binnen twee uur zijn. De organisatie is explosief gegroeid tot 2500 vrijwilligers, en is inmiddels landelijk dekkend. De politie heeft nu duidelijke afspraken gemaakt met de organisatie, zoals over het delen van informatie, en wie wat doet tijdens een zoektocht. Dat kan volgens De Wit veel opleveren. “Want zoektochten zijn altijd hectisch. Je gaat eigenlijk nooit snel genoeg.”

