Politie en vechtsporters eensgezind: nekklem verbieden is geen optie

Vechtsporters willen politieagenten trainen in de uitvoering van de nekklem, de vechttechniek die sinds de dood van George Floyd door een politieagent in de VS veelvuldig in opspraak is. Volgens de vechtsportbranche is niet zozeer de nekklem zelf, maar een verkeerde uitvoering ervan debet aan zijn overlijden.

Vorige week meldde D66 de nekklem te willen verbieden voor politieagenten. Zo heeft de partij de indruk dat agenten de techniek relatief vaak toepassen bij de aanhouding van burgers met een migratieachtergrond. Ook vindt D66 de vechttechniek niet passen bij ‘een politie voor iedereen’. “De nekklem wordt gelukkig weinig gebruikt in Nederland, maar we hebben in Amerika gezien wat de gevolgen kunnen zijn”, zei fractievoorzitter Rob Jetten tegen de NOS.

Jetten ziet gelijkenissen met Mitch Henriquez, de Arubaan die in 2015 om het leven kwam nadat hij zich verzette tegen een aanhouding op een muziekfestival in Den Haag. Maar volgens Satisch Jhamai, woordvoerder van de vechtsportbranche, was in beide gevallen geen sprake van een nekklem, maar van een andere vechttechniek, namelijk verwurging.

Dinsdag geven vechtsporters bij boksvereniging Houwaart in Den Haag een demonstratie van een goede uitvoering van de nekklem. Jhamai roept politici en agenten op te komen kijken. De vechtsportbranche, een koepelorganisatie van zo’n tweehonderd vechtsportscholen, wil trainingspakketten voor agenten samenstellen en eigen instructeurs naar de academie sturen. Vier vragen over de nekklem.

Wat is de nekklem?

De nekklem is een controletechniek die je ook kunt toepassen op andere gewrichten, zoals de heup of polsen, zegt Michael Huis, instructeur beroepsvaardigheidstraining bij de politie. Als een agent de nekklem toepast om een verdachte te overmeesteren, dan overstrekt hij zijn nekwervel, net zo lang tot de pijn hem te machtig wordt. Ook wordt de ademhaling belemmerd door druk op de luchtpijp. In de volksmond wordt de nekklem geregeld verward met verwurging, constateert Huis. “Maar dat is een heel andere techniek. Bij verwurging druk je de halsslagaders dicht en zorg je ervoor dat de bloedtoevoer naar het hoofd stopt.”

Welke technieken passen agenten momenteel toe?

Sinds 2016 krijgen agenten geen training meer in verwurging. Ze leren de nekklem juist te gebruiken als veilig alternatief, zegt Huis. Maar de politie verbiedt verwurging niet. “Een agent kan in de situatie komen dat verwurging echt nodig is. Een agent die een vechtsport heeft gedaan bijvoorbeeld, kan de techniek vanuit zijn of haar eigen achtergrond goed uitvoeren.”

Hebben agenten extra training nodig van vechtsporters?

Huis: “Ik begrijp dat er veel te doen is om politiegeweld en waardeer de betrokkenheid van de vechtsporters. Uiteindelijk ga ik er niet over, maar ik denk dat wij intern voldoende expertise aanwezig hebben om agenten op te leiden. Straks krijgen we ook hulp van buitenaf over hoe om te gaan met een wapenstok, of met een stroomstootwapen. Zo krijg je wildgroei.” Jhamai: “Wij hebben juist van agenten gehoord dat ze te weinig training in de krijgen, maar 32 uur per jaar. Wij kunnen hen daarin ondersteunen. Het gaat niet alleen om de techniek, maar je moet ook uitleggen waarom en wanneer je de nekklem uitvoert.”

Kunnen agenten ook zonder de nekklem?

Nee, zeggen zowel Huis als Jhamai. Het hoofd is het stuur van het lichaam en werkt voor agenten het meest effectief om verdachten te overmeesteren, stelt Jhamai. Als agenten de nekklem niet meer mogen toepassen, brengen ze zichzelf in gevaar. Maar ze moeten dan wél leren hoe ze hem technisch juist uitvoeren. Huis: “Als je geweldstoepassingen gaat inkaderen zaai te veel twijfel bij agenten en moeten ze verdachten misschien wel laten lopen. En als een verdachte zich hevig verzet, moet een agent wel de middelen hebben om dat verzet te breken. Politiegeweld ziet er nooit fraai uit, maar het gaat om het hele plaatje. Je moet je ook afvragen waarom de agent zich moet verzetten.”

