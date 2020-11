Politie en justitie: stop met ‘pedojagen’

Verwilderd kijkt hij de camera in. De bebrilde man, met een grijze haardos en wit donsjack, is op een donker parkeerterrein bij de armen gegrepen door een groepje jongemannen. “Wij gaan je even wat vragen stellen vriend”, klinkt een vervormde stem. In de video van Facebookgroep ‘pedohunterz023’ confronteren de in capuchons en mondmaskers gehulde jongens de man met berichtjes die hij online zou hebben gestuurd aan een fictief jong meisje. “Een smeerpijp ben jij.”

Zelf vinden ze dat ze de goede zaak dienen, de burgerspeurders die veronderstelde kindermisbruikers proberen te ontmaskeren. Op sociale media wemelt het van de (vaak besloten) groepen waarin de honderden tot soms wel duizenden leden onderling filmpjes, foto’s en namen delen van mannen die zich aan kinderen zouden willen vergrijpen. Maar politie en justitie roepen zogeheten ‘pedojagers’ juist dringend op te stoppen met hun zoektochten.

Waarschuwing

Na een eerdere waarschuwing dat zij zich aan de wet moeten houden en niet zo maar portretten en gegevens van veronderstelde pedofielen op internet mogen zetten, maakte de politie vrijdag bekend elke vorm van samenwerking met dit soort speurders in de ban te doen. “Overal in het land zien we het mis gaan”, legt woordvoerder Simen Klok die beslissing uit. “Veronderstelde pedo’s worden niet alleen online aan de schandpaal genageld, maar ook klemgereden, bedreigd en mishandeld. We maken ons zorgen, het loopt vaak uit de hand. Sinds juli zijn er 250 incidenten met pedojagers geweest.”

Klok noemt de 73-jarige man die twee weken geleden overleed omdat hij in Arnhem in elkaar was getrapt door tieners. Donderdag bleek dat het slachtoffer is van een ‘pedojacht’. Een van de verdachten deed zich in een chatroom voor als vijftienjarige dat zocht naar seksueel contact. De gepensioneerde leraar zou daarop hebben gereageerd, waarna het groepje de man wilde confronteren met zijn uitspraken. Maar de ontmoeting liep uit de hand.

Verveling of tijd over door corona

Ook in Tilburg, Utrecht en opnieuw in Arnhem rukte de politie de afgelopen zes weken uit om gewelddadige ‘pedojagers ‘ aan te houden, die andere mannen hadden verleid tot een seksafspraakje door zich op internet voor te doen als minderjarige. “Misschien dat mensen door corona meer tijd hebben om kindermisbruik aan de kaak te stellen, of zich vervelen”, gist Klok naar de oorzaak van het groeiende probleem. Onderzoek daarnaar ontbreekt.

Al gaan de meeste ‘pedojaag’-groepen op Facebook en Instagram er prat op geen geweld te gebruiken, toch wil de politie dat dit al dit soort goedbedoelde hulp stopt. “Pedojagers zijn niet getraind om kindermisbruikers op te sporen, ze helpen ons van de wal in de sloot. Met flinterdun bewijs verwachten ze dat wij mensen aanhouden. Maar zo werkt ons rechtssysteem niet. In het gros van de gevallen leidt het werk van pedojagers niet tot een strafzaak of veroordeling.”

Dringend appel

Of de speurders gehoor geven aan het dringende appel van politie en justitie, is twijfelachtig. Zo riepen verschillende mensen de andere 15 duizend leden van de ‘Pedofielen Expose Groep’ op om door te gaan met ‘de strijd’. Mannen en vrouwen, ouders en jeugd, Randstedelingen en provincialen uitten er vrijdag hun blijdschap over de dood van de docent uit Arnhem. ‘Gewoon eigen rechter spelen punt uit’, zo luidt een van de minst uitgesproken reacties onder een in de groep geplaatst nieuwsartikel van de Telegraaf.

