Politie deelt boetes uit, boeren blokkeren grenzen, Mediapark en snelwegen

Op de snelwegen rijden inmiddels steeds meer boeren en ze rijden langzaamaan. De ANWB telde rond 07.45 uur 400 kilometer file, en spreekt van een ‘zware, maar geen zwarte ochtendspits’. Knelpunten zijn er vooral bij Deventer, Heerenveen en bij Hoogeveen. Ook op de A58 richting Bergen op Zoom is hinder, evenals op de A27 bij Noordeloos. De NOS meldt dat boeren op de A1 nabij Hoenderlo alle afritten blokkeren zodat het reguliere verkeer er niet opkomt.

Wegblokkades overal in het land, grenzen geblokkeerd

In Alkmaar treedt de politie volgens onze verslaggever ter plaatste streng op. Er zijn al meerdere actievoerders die de snelweg op willen tegengehouden. De politie had al aangekondigd actief te handhaven en bekeuringen uit te delen, boeren onderling waarschuwen elkaar in appgroepen zich vooral aan de verkeersregels te houden.

Langs de snelweg in Alkmaar reageren boeren ook op het nieuws van Trouw dat jonge boeren radicaliseren. “Ik kan wel onderschrijven dat de jonge generatie boeren fanatieker wordt. Ik ben er zelf ook helemaal klaar mee en doe aan alle acties mee”, zegt de 24-jarige Remco Baltus uit Castricum.

Tot nu toe zijn drie bestuurders van een tractor bij de Wijkertunnel in de A9 tegengehouden en bekeurd. Bij de A2 bij Eindhoven zijn zestien tractoren van de weg gehaald door de politie. De bestuurders kregen een bekeuring, want, zo meldt de politie, ‘het rijden met trekkers op de snelweg is gevaarlijk’.

Actievoerders hebben verder het verkeer op de snelwegen A1 en A35 in Twente stilgezet. Het verkeer vanaf Enschede tot aan de Duitse grens staat stil. Op de A1 bij Markelo blokkeert een groep boeren en bouwers de doorgang richting Duitsland. Bij de acties zijn ruim tweehonderd voertuigen betrokken. De politie grijpt vooralsnog niet in, omdat de wegen volgens een woordvoerster nog niet helemaal op slot zijn. “We grijpen pas in als de openbare orde en veiligheid in het geding zijn.”

Op de A1 bij De Lutte, vlakbij de Duitse grens, zijn tientallen demonstranten uit hun voertuigen gestapt. Een aantal van hen staat op de snelweg te barbecueën.

Boze boeren staan stil op de A9 bij de afslag Uitgeest. De politie heeft snelweg afgesloten. Beeld ANP

Toch langs een distributiecentrum

Ondertussen zijn boeren nabij Tilburg vanochtend langs een distributiecentrum van Albert Heijn zijn gereden, ondanks het verbod van de rechter dat de voedselvoorziening niet verstoord mag worden. Volgens onze verslaggever die meerijdt met de boeren aldaar was er echter geen sprake van een blokkade, maar is de sliert van zo'n 70 trekkers er langs gereden. Rond 9:00 was de stoet al een kilometer of tien verder over de N-weg richting het westen gereden. Wat aanvankelijk opvalt is dat het achterin de stoet onduidelijk is wat nu precies de bedoeling is, of waar de boeren heenrijden. “Het is nogal een chaotische toestand hier.”

Bij een bedrijventerrein wordt halt gehouden, waar druk wordt overlegd. Even later wordt duidelijk wat de bedoeling is: de stoet in Brabant gaat over Etten-Leur verder naar de Amercentrale in Geertruidenberg. Wat daar de bedoeling is, blijft nog onduidelijk, maar gezegd wordt dat dit eindbestemming is. Onderweg daarheen wordt kort halt gehouden bij de Sligro, maar niet om de zaak te blokkeren - de boeren krijgen er koffie en broodjes van de vestigingsmanager van het distributiecentrum.

De ME staat paraat bij het Binnenhof als voorzorgmaatregel. Beeld ANP

Hilversum op slot, provinciesteden stromen vol

- In Hilversum zijn boeren op het Mediapark aangekomen. Ook hier is veel politie aanwezig, maar geen ME. “We hebben ons natuurlijk voorbereid. Ze mogen op het Mediapark rijden, zolang ze zich maar aan onze aanwijzingen houden”, laat een woordvoerder van de politie weten. De politie zegt “demonstratierecht een groot recht” te vinden. “Daarom houden we ze niet tegen. We houden uiteraard wel de openbare veiligheid nauwlettend in de gaten.” De boeren hebben zendtijd van de NOS geëist, maar hoofdredacteur Marcel Gelauff weigert dat.

- Bij Tata Steel in IJmuiden staan boeren met hun trekkers, maar volgens de politie is er geen sprake van een blokkade. “Alles gaat in goed overleg met het bedrijf.” Agenten zijn er om een en ander in goede banen te leiden. In totaal staan zo’n twintig tractoren voor de slagbomen van poort Rooswijk van de staalfabriek, die zowel voor auto’s van werknemers als vrachtwagens met materiaal is bedoeld. Daar kan op dit moment niemand langs, zegt een woordvoerster van Tata Steel. De protestactie verloopt volgens de zegsvrouw vooralsnog rustig. Tata Steel heeft de protesterende boeren koffie en koekjes aangeboden.

- In Bergen op Zoom hebben actievoerende boeren en bouwers woensdagochtend enige tijd het bedrijfsterrein van chemiebedrijf Sabic in Bergen op Zoom bezet. Omroep Brabant meldt dat tientallen boeren met tractoren het terrein van het bedrijf opreden en voor het gebouw van Sabic bleven staan. Na enige tijd vertrokken de actievoerders onder politiebegeleiding, richting het centrum van Bergen op Zoom, waar zo'n zestig tractors toeterend doorheen rijden.

- Bij Coevorden heeft een groep protesterende boeren op trekkers de grensovergang naar Duitsland geblokkeerd, nadat ze zich in Assen verzamelden. Volgens de actievoerders in Drenthe zou bij Venlo eveneens een groep demonstranten onderweg zijn naar de grensovergang. Daar ontmoeten ze Duitse boeren die zich aansluiten bij het Nederlandse protest.

De toegang van het Mediapark is volledig geblokkeerd, gemeente Hilversum heeft opgeroepen niet naar de stad te komen. Beeld ANP

- In Arnhem wordt gedemonstreerd op de Markt voor het provinciehuis, waar tientallen tractors zijn aangekomen. Er worden in totaal zo’n vierhonderd actievoerders verwacht, zeggen de demonstranten. Op de Markt voor het staat zowel Nederlandse als Duitse politie. In de loop van de ochtend is het provinciehuis op advies van de politie afgesloten: “Als er honderden boeren binnen zouden komen, is de veiligheid van ambtenaren niet te garanderen”, laat de politie weten. Rond Arnhem is er veel vertraging op de wegen door lange rijen tractoren die nog onderweg zijn naar het centrum.

- In Den Haag hebben zich bij het Malieveld zo'n dertig boeren met tractoren verzameld voor een kleinschalig protest. De voertuigen, opgetuigd met protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen, staan opgesteld in de berm van het Malieveld ter hoogte van het provinciehuis van Zuid-Holland. Het protest verloopt rustig. Om te voorkomen dat actievoerders naar het stadscentrum gaan, is het Korte Voorhout afgezet voor het verkeer. Alleen trams kunnen hier nog doorrijden.

- De gemeente Middelburg raadt iedereen af om met de auto naar het centrum te komen. Daar worden vanochtend tegen de honderd tractors verwacht. De boeren willen in het centrum een petitie aanbieden in het provinciehuis. “Mocht u de stad vandaag uit moeten, houd dan rekening met ernstige vertraging”, meldt de gemeente. Ook Gouda meldt dat de binnenstad moeilijk bereikbaar is door het protest van de boeren.

