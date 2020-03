Politie: ‘Coronacriminaliteit’ rukt op, net als spanningen in de buurt

In de straten en pleinen waar beschonken jongeren normaliter van kroeg naar discotheek struinen, zal het vanavond stil zijn. Over de sportvelden zullen dit weekend geen ballen rollen of schreeuwende stemmen schallen. En ook inbrekers kunnen zich maar beter gedeisd houden. Mensen zijn immers thuis en de winkels dicht.

“Corona heeft heel Nederland op zijn kop gezet”, stelt politiewoordvoerder Robbert Salome. “Maar het virus heeft één voordeel: met de afname van bepaalde vormen van criminaliteit en het uitvallen van feestevenementen en sportwedstrijden, heeft de politie voldoende capaciteit om flexibel met nieuwe ontwikkelingen om te kunnen gaan.”

En dat is van cruciaal belang, want ook op de politie heeft de pandemie een enorme impact. “De hele organisatie werkt nu in een crisisstructuur. Met de steeds veranderende omstandigheden is het constant schakelen, het zijn dagkoersen. Niet alleen vallen er door het virus agenten uit, maar corona heeft ook invloed op het werkaanbod.”

Diefstallen, verkeersongelukken en bedrijfsinbraken nemen af

In een eerste globale analyse zag de politie dat het aantal woninginbraken van 430 in week 11 (9-15 maart) daalde naar 260 in de zeven dagen daarop. Ook de hoeveelheid meldingen van zakkenrollerij liep in die periode flink terug, net als de reeks fietsendiefstallen en het aantal bedrijfsinbraken en straatroven. Opvallend is bovendien de afname van de verkeersongevallen die de politie turfde. Vorige week noteerde zij er 900, tegen 1600 de week ervoor.

Maar tegenover die slinking staan ook stijgers. Vorige week rukte de politie bijna 5500 keer uit na een melding van onrust in een woonwijk, 1600 keer vaker dan de week daarvoor. Vermoedelijk irriteert lawaai van buren rapper met al dat binnenblijven en vliegen ook partners, kinderen en andere huisgenoten elkaar vlugger de haren in, nu zij in een beperkte ruimte non-stop op elkaars lip moeten zitten.

De verveling bestrijden sommige Nederlanders met extra glazen whisky of een zegeltje LSD, zo lijkt het. Want het aantal alcohol- en drugsgerelateerde overlastbelletjes naar de politie steeg vorige week naar ruim 820 meldingen. Voorlopige cijfers over kindermisbruik heeft de politie nog niet.

Wel ontwaren agenten ‘coronacriminaliteit’, illegale praktijken die hand in hand met het virus oprukken. Wie in de winkels steeds naast de mondkapjes grijpt en besluit om ze dan maar via het internet te bestellen, moet scherp zijn. Er zitten oplichters tussen de online aanbieders van coronagerelateerde producten, die de doos mondkapjes nooit naar u zullen opsturen.

Ook druppelden sinds eind februari berichten binnen van oplichters die zich voordoen als ziekenhuispersoneel. Zij bellen aan bij ouderen om ze te ‘controleren op corona’. Terwijl de ene de bewoner ondervraagt, speurt zijn partner naar geld en waardevolle spullen in het huis.

Klassieke ‘babbeltruc’

Het is een variant op de klassieke ‘babbeltruc’, legt politiewoordvoerder Robbert Salome uit. En ouderen zijn vaker de klos. “We hebben gezien dat mensen bij hen aanbelden om zogenaamd boodschappen voor ze te doen in deze enge tijden. Sommigen gaven braaf een boodschappenlijstje, pinpas en –code mee, maar zagen die nooit meer terug.” Nepagenten, die aan huis openstaande boetes kwamen innen, en nepcollectanten hebben ook succes geboekt.

“Het gewone politiewerk gaat altijd door”, aldus Salome. “Maar daarnaast proberen we snel in te springen op dit soort nieuwe vormen van criminaliteit. En met de nieuwe maatregelen van maandag moeten we nu ook handhaven op groepsvorming en afstand houden. Al is dat in de eerste plaats de taak van de boa’s. De politie gaat geen corona-units vormen ofzo, die de straten afstruinen op zoek naar samenklittende jongeren.”

Naast de inhoud is de manier waarop de politie haar werk doet anders. Want hoe houd je mensen aan in tijden van corona? En wat doet de organisatie om de gezondheid van haar personeel te beschermen? Er zijn inmiddels zeker vijftien incidenten in Nederland geweest, waarbij mensen politieagenten expres in het gezicht hoestten en dreigden met corona.

“In elke politieauto ligt een pakket met onder andere een mondkapje en medische handschoenen”, stelt de woordvoerder. “Maar er is niet altijd voldoende tijd om die te pakken. Hierdoor lopen agenten een verhoogd risico. Dat hoort bij ons vak, maar moeilijk is het wel. Om die reden zijn we nu ook terughoudend met geplande aanhoudingen, bijvoorbeeld van verdachten in een fraudezaak. Waar mogelijk houden we afstand.”

