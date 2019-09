Politie controleert niet op dienstwapenbezit en nauwelijks op mentale problemen

Volgens de politie is controleren op wie waarom een dienstwapen meeneemt onbegonnen werk. “Wie in uniform naar huis rijdt, moet een wapen bij zich dragen en wie zonder uniform toch een dienstwapen draagt, kan de volgende dag een schiettoets hebben waarvoor het wapen mee mag worden genomen. We vertrouwen erop dat agenten die een dienstwapen meenemen zich aan de eisen houden”, zegt een woordvoerder van de landelijke politie.

De regels over het dragen en bewaren van een dienstwapen zijn weer actueel nu blijkt dat een 35-jarige agent uit Dordrecht zijn twee kinderen, vrouw en zichzelf heeft doodgeschoten met zijn politiewapen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Maar uit de Regeling Beheer Wapen en Munitie blijkt dat het niet vreemd is dat de agent zijn wapen in huis had.

Een wapen mag bijvoorbeeld worden meegenomen bij een piketdienst. Of voor een training of als een schiettoets moet worden afgenomen. En dan zijn er nog een aantal uitzonderingen waarvoor toestemming moet worden gevraagd aan de korpschef. “De regels zijn breed. Het belangrijkste is dat je thuis een goede bergingsmogelijkheid hebt – een inbraakwerende wapenkluis waar munitie en wapen apart worden opgeborgen – die aan de eisen voldoet.”

Mentale problemen

Wat wel gecontroleerd wordt, is of een agent fysiek en mentaal in staat is om zijn werk goed te blijven doen. Maar waar op de opleidingsacademie veel specifieke aandacht is voor de mentale gesteldheid neemt die controle voor agenten in de praktijk af.

“Of een agent ook psychisch nog goed functioneert, wordt in de in de gaten gehouden door de leidinggevende en de bedrijfsarts, maar er is geen specifieke manier waarop de mentale gesteldheid met regelmaat wordt getoetst”, zegt een woordvoerder van de politie. Fysieke toetsen zijn er daarentegen genoeg, denk daarbij aan een schiettoets of een toets in het uitvoeren van een aanhouding. “Bij zulke fysieke toetsen kan ook worden opgemerkt dat het mentaal niet goed gaat met een agent”, aldus de woordvoerder.

Verder is er na een heftig incident een team ‘collegiaal ondersteuning’: collega’s houden een agent die iets schokkends heeft meegemaakt in de gaten en begeleiden hem of haar. “Idee is dat het hen ook eerder opvalt als het echt niet goed gaat met een agent.”

En als een agent zijn werk niet meer goed kan doen, kan het dienstwapen worden ingenomen, laat de woordvoerder weten. Dat is nu al zo na het falen van een schiettoets, wanneer dat precies gebeurt bij mentale problemen is niet duidelijk.

Over incidenten waarbij een dienstwapen is gebruikt, kan de politie niets zeggen. “Ieder incident – van ongeluk tot onrechtmatig gebruik – wordt weer bijgehouden door een andere instantie, daarom is het lastig daar cijfers over te verzamelen”, zegt de woordvoerder, “Als het gaat om het drama dat in Dordrecht heeft plaatsgevonden, kunnen we gelukkig zeggen dat dit niet vaak voorkomt.”

