Politici betuigen in manifest steun aan bedreigde schrijfster Gül

Meerdere prominenten, onder wie politici van diverse partijen, hebben een manifest ondertekend waarin ze steun uitspreken voor de bedreigde auteur Lale Gül.

“Lale verdient het te gaan leven zoals zij dat wil. Ondubbelzinnig”, zo valt te lezen in het manifest met de titel Laat Lale Vrij. “Dus laten we dat uitspreken, vaststellen, verdedigen, ervoor opkomen. Duidelijk maken dat we aan haar kant staan, dat vrijheid ook geldt als je uit een onvrije omgeving komt.”

Onder de ondertekenaars zijn onder anderen fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers, SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen, Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA, de VVD-Kamerleden Dilan Yeşilgöz-Zegerius en Bente Becker en D66-senator Boris Dittrich. Daarnaast hebben ook tal van journalisten, columnisten, religieuze leiders en schrijvers hun handtekening gezet.

Zij benadrukken dat ieder mens in Nederland zelf mag bepalen hoe hij of zij wil leven, “ongeacht je achtergrond, je afkomst, je levensovertuiging”. Gül verdient veiligheid en het recht om zich uit te spreken, staat in het manifest. “In haar eigen verrassende woorden. Wie haar dat ontzegt, verdient een duidelijk signaal: zo doen we dat hier niet. Want het is veel te stil.”

Het manifest eindigt met de woorden: “We staan niet toe dat enkelingen in onze samenleving het gemeenschapsgevoel aantasten door hun intolerantie. De hardheid van de harten van mensen zullen we bestrijden door onze armen om Lale heen te slaan.”

Onder de titel ‘Ik ga leven’ schreef Gül (23) een debuutroman over opgroeien in een Turks, streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West. Ze is daarin kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Interviews en tv-optredens daarover kwamen haar op doodsbedreigingen en intimidatie via sociale media te staan.

