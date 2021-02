‘Poging tot inmenging’ uit kring rond Koninklijk Huis in zaak-Julio Poch

Julio Poch, de Argentijnse piloot die verdacht werd van deelname aan dodenvluchten, is niet onrechtmatig aan zijn thuisland uitgeleverd. Dat stelt de commissie-Machielse in een rapport dat maandag is verschenen. De commissie deed een jaar lang onderzoek naar de zaak. Poch werd in 2009 gearresteerd in Valencia, nadat Nederland informatie had verstrekt over zijn vluchtschema met Transavia, waar hij als piloot werkte. De arrestatie was controversieel, omdat Poch Nederlands staatsburger is en Nederland geen afspraken met Argentinië heeft over de uitlevering van verdachten.

Wel was er volgens de commissie sprake van een ‘vruchteloze poging tot inmenging’ vanuit ‘kringen rondom het Koninklijk Huis’, schrijft de commissie. Een vrouw die waarschijnlijk deel uitmaakte van het kabinet van de koningin of het secretariaat, belde in 2007 naar Eurojust, de Europese instelling die onderzoek naar grensoverschrijdende criminaliteit ondersteunt. De vrouw vroeg of ‘het nou moest, die zaak met die Argentijnse piloot’ want ‘het is zo pijnlijk voor Máxima’. De vader van de toenmalige kroonprinses was minister in het Argentijnse dictatoriale regime.

Het belletje naar Eurojust kreeg geen vervolg. Toch moet het volgens de commissie wel serieus genomen worden: indertijd wist alleen een selecte groep binnen het OM van de zaak-Poch. Hoe de informatie toch bij het Koninklijk Huis heeft kunnen belanden, is onduidelijk.

Schadevergoeding

Poch werd na zijn arrestatie in Argentinië berecht vanwege misdaden tegen de menselijkheid en veroordeeld tot levenslang. Na acht jaar cel kwam hij vrij vanwege gebrek aan bewijs. In een nog lopende zaak eist Poch 5 miljoen euro schadevergoeding van de Nederlandse staat.

Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops heeft Poch ‘met verbazing kennisgenomen’ van het rapport. De commissie, zegt Knoops, gaat er in haar rapport aan voorbij dat het opsporingsonderzoek door de Nederlandse instanties gebaseerd was op het horen van één getuige. Ook stond volgens Knoops niet vast dat Poch in Argentinië berecht moest worden; dat had ook in Nederland gekund.

Lees ook:

Veel vragen op dag twee verhoren-Poch, maar lang niet alle antwoorden

‘Ik heb er geen herinnering aan.’ Op de tweede verhoordag in de zaak van Poch tegen de staat bleef veel onduidelijk.