Poëzie moet uit het hoofd, weet Aboutaleb, ‘en het liefst gezongen’

’s Middags is hij nog in een van de armste wijken van Nederland, de Rotterdamse wijk Bloemhof. Daar praat burgemeester Aboutaleb met bewoners over de veiligheid in hun buurt. Een kort ritje met de dienstauto later belandt de burgemeester van Rotterdam woensdagavond opeens in een heel andere wereld. In het Park bij de Euromast, op een buitenpodiumpje voor een publiek van pakweg tweehonderd belangstellenden, presenteert hij zijn nieuwe dichtbundel. Vijftien gedichten staan er in de bundel Zomer, en het eerste gedicht schreef hij zelf. Van de rauwe werkelijkheid in Bloemhof is de burgemeester opeens in de dromerige wereld van de dichtkunst beland. ‘We hoeven niks te zeggen’, draagt de burgemeester plechtig voor. ‘De stilte is genoeg / om elkaar te verstaan.’

Stil blijft het niet na zijn voordracht. Burgemeester Aboutaleb krijgt applaus en glundert. Dan heft Aboutaleb zijn vinger. De bezoekers, de meesten al grijzend en keurig gekleed, worden er pardoes stil van. Horen jullie het, wil hij maar zeggen. Je hoeft niet altijd te praten. Luister naar hoe vogels kwetteren. “Ze willen iets tegen ons zeggen.”

Droevig gesteld

Eigenlijk is het in Nederland maar droevig gesteld met de poëzie, vindt de burgemeester. “Het is armoedig. Als dit de reflectie zou moeten zijn van poëzie vind ik dat heel weinig.” Een paar honderd toehoorders op een bescheiden presentatie in Rotterdam. Terwijl, stelt de burgemeester, in Arabische landen de poëzie gewoon prime time op tv komt. “Er zijn zelfs talentenjachten met hoofdprijzen van een half miljoen.” Lachend: “Misschien iets voor de VPRO?”

Maar in zijn eigen leven is de poëzie van kinds af aan nooit ver weg geweest. Tegenwoordig gebruikt hij de dichtkunst zelfs tijdens de raadsvergaderingen. “Als ik bijvoorbeeld een verwijt aan iemand wil maken op een zachte manier.” Vaak kiest hij dan voor werk van anderen, vooral van populaire Arabische dichters uit het verleden. Zelf gedichten schrijven doet hij ook, getuige de bundel, maar dat blijkt vooral een onzekere bezigheid. “Een gedicht komt bij mij nooit zomaar tot stand. Het is een proces van denken, overdenken en nadenken. Komt het over? Of is het een soort kogel in een zandzak?” Als ondervrager Wilfried de Jong gek opkijkt: “Een kogel in een zandzak is weinig effectief.”

Voorlezen is een zonde

In de dienstauto had hij vandaag nog aan een vertaling van een Arabisch gedicht gesleuteld. Het kersverse resultaat heeft de bundel niet gehaald. Hij draagt het voor vanaf zijn telefoon. In de Arabische cultuur waarin hij opgroeide is voorlezen een zonde. “Arabische poëten doen niets van papier.” Poëzie moet uit het hoofd, en het liefst gezongen. “Maar je moet doen waar je goed in bent.” Zingen kan hij niet, benadrukt Aboutaleb. Eerst leest hij daarom gewoon voor. Tot de laatste regels, dan zingt hij opeens toch, in het Arabisch. Met een lach: “Het was vals, ik kan er niks aan doen.” Vanavond is de burgemeester niet alleen burgemeester meer, maar ook dichter. Met fans. Hij krijgt een daverend applaus.

Nog een uur lang deelt de burgemeester handtekeningen uit, die hij in het gratis bundeltje zet. Grote kans dat hij vervolgens in de dienstauto alweer met poëzie bezig is. Hij kan het niet laten. Het liefst vertaalt hij gedichten. Van Arabisch naar Nederlands. Een beetje stoeien met taal, hij kan er helemaal in opgaan. “Het Nederlands is een buitengewoon rijke taal. Deze taal is zo rijk aan beeldspraak. Niet zo rijk als het Arabisch dat is, net een tikje minder. Maar toch: de Nederlandse taal is fantastisch. Je kunt er bijna alles mee uitbeelden.’’

