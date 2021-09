Poepbacterie in het kraanwater brengt zorginstellingen in Noordoost-Twente in grote problemen

Het mailtje van waterbedrijf Vitens kwam donderdagavond om kwart voor negen ’s avonds. “Geachte bewoner, wij roepen u op om uw drinkwater tot nader order drie minuten te koken. Het water is namelijk verontreinigd met de E.colibacterie.” E.coli staat ook bekend als de poepbacterie. Deze bacterie kan maag- of darmklachten veroorzaken.

Circa 26.000 klanten van Vitens in de regio Oldenzaal, in het noordoosten van Twente, kregen het mailtje. Vrijdagmiddag werd duidelijk dat het kookadvies tot zeker dinsdag zal gelden.

Het bericht van Vitens valt inwoners en organisaties in Oldenzaal en omgeving rauw op het dak. Drie minuten het water koken klinkt misschien als een kleine moeite, maar de impact van de vervuiling bij Vitens is groot. Ziekenhuis MST besloot vrijdag op stel en sprong de tien poliklinieken te sluiten. Afspraken met honderden patiënten worden afgezegd.

“We moesten ’s avonds plots bedenken wat te doen. Uit voorzorg houden we alle poliklinieken maar gesloten. We kunnen geen toezicht houden op de verwachte honderden bezoekers”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. “We weten dus ook niet of bezoekers kraanwater gebruiken, en daarvoor zijn wij uiteindelijk wel verantwoordelijk.”

Bewoners met dementie

Bij het verzorgingshuis van de Zorgfederatie Twente, met 114 bewoners op twee locaties in Oldenzaal, is het ook een hectische ochtend, zegt directeur Renate Bergman. “Er is water besteld, centrale koffieautomaten zijn afgesloten en het crisisteam is bij elkaar geroepen.”

Wat het lastig maakt, is dat de hoofdkraan niet kan worden afgesloten: het water mag namelijk wel gebruikt worden om te douchen en wc’s door te spoelen. “Aan de ene kant is dat fijn”, zegt Bergman, “maar hierdoor kan de zorginstelling niet voorkomen dat onze bewoners een kraan opendraaien”. Ongeveer driekwart van de bewoners heeft dementie. “Dus we houden onze mensen in de gaten. We kennen de symptomen en zijn goed voorbereid.”

Bergman laat weten dat ze ‘not amused’ zijn dat Vitens op donderdagavond na sluitingstijd van de meeste winkels per e-mail laat weten dat het water verontreinigd is, wat het lastig maakte flessen drinkwater in te slaan. Zelf werd ze pas na negen uur geïnformeerd.

Ook burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal reageerde in de nacht van donderdag op vrijdag ontstemd tegenover dagblad Tubantia. Hij was vooraf niet ingelicht over de verontreiniging van het drinkwater, die ontwrichtende consequenties heeft in zijn gemeente. Was dat wel gedaan dan had Welman met supermarkten, scholen en verpleeghuizen op de situatie kunnen inspelen, zegt hij.

Welman wijst op een zin in de mail van Vitens, waar staat: ‘We hebben de afgelopen dagen uitgebreid onderzoek gedaan.’ Hij vraagt zich af waarom hij dan niet eerder op de hoogte is gebracht van het probleem.

Oorzaak onbekend

Donderdagavond ontstond meteen een stormloop op waterflessen van de supermarkt. Alles is op, verklaart een woordvoerder van de plaatselijke Jumbo, die nog tot negen uur open was. “In principe hadden we kunnen anticiperen en een vrachtwagen met flessen water kunnen laten inrijden.”

Een woordvoerder van drinkwaterbedrijf Vitens laat weten dat het probleem pas donderdag aan het licht kwam. Vervolgens is de ‘gebruikelijke procedure’ gevolgd en zijn klanten ingelicht. De be zin over het ‘uitgebreide onderzoek’ in de mail is ongelukkig geformuleerd zegt zij. Vitens onderzoekt het water simpelweg elke dag. Vitens stelt dat het de gemeente Oldenzaal wel degelijk op de hoogte heeft gebracht.

Volgens de woordvoerder werkt Vitens met man en macht om leidingen schoon te krijgen. Het netwerk wordt gereinigd en daarna worden nieuwe controles gedaan naar de concentratie van de E. colibacterie. De woordvoerder benadrukt dat het water gewoon te drinken is, als het maar drie minuten wordt gekookt.

Het waterbedrijf weet nog niet waardoor de vervuiling is veroorzaakt.

