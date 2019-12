Podcast 50 jaar Dolle Mina: ‘De mannen namen het woord, steeds weer’

Vijftig jaar geleden zag de feministische actiegroep Dolle Mina het levenslicht. Met hun ludieke en mediagenieke acties zetten ze het land in rap tempo op zijn kop. Wie kent de leus ‘Baas in eigen buik’ niet?

Trouw staat uitgebreid stil bij dit jubileum en sprak voor een speciale podcastaflevering Dolle Mina's Dunya Verwey en Connie van Nieuwkerk. Verwey was betrokken bij de oprichting van Dolle Mina, Connie van Nieuwkerk staat op misschien wel de beroemdste foto van de ‘Baas in eigen Buik’-actie en was actief bij de Utrechtse afdeling van Dolle Mina.

Kunt u de podcast niet luisteren? Klik dan hier.

Dunya Verwey (links) op de Zeedijk in Amsterdam. Beeld Nationaal Archief

50 jaar Dolle Mina

