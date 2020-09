Plotse piek in besmettingscijfers, jongeren spelen een grote rol

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is gisteren sterk gestegen. De afgelopen weken kwamen er dagelijks ongeveer 500 positief geteste Nederlanders bij, maar vrijdag was daar ineens een uitschieter van 744 nieuwe gevallen. Het is de grootste stijging in een etmaal sinds 11 augustus. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 4000 positieve tests gemeld. Ook dat wijst op een iets oplopende trend.

Afgelopen woensdag was er ook al sprake van een uitschieter, toen het RIVM 734 nieuwe positieve testen meldde. Maar dat kwam door een technische storing op dinsdag. Toen konden regionale gezondheidsdiensten een tijdlang geen informatie doorgeven. Nu is er geen sprake van een storing, voor zover het RIVM kan inschatten.

Amsterdam blijft de stad met het de meeste nieuwe besmettingen. Het lukt daar maar niet het virus onder controle te krijgen. Eind vorige maand leek het nog de goede kant op te gaan, toen er dagelijks 60 tot 70 nieuwe gevallen bij kwamen. Maar sindsdien stijgt de lijn weer. Vrijdag kwamen er 135 nieuwe besmettingen bij.

In Rotterdam, lange tijd met Amsterdam de coronahoofdstad van Nederland, zijn de cijfers gunstiger, al is ook daar sprake van een oplopende trend. Eind augustus lag het driedaagse gemiddelde op 43, nu is dat 80.

Veel clusters met studenten

In de regio Haaglanden werden 153 mensen positief getest. Voor die regio was dat het hoogste aantal in één etmaal sinds het begin van de uitbraak. Onder de nieuwe coronapatiënten zijn 99 inwoners van Den Haag en 26 mensen in Delft. Haaglanden is nu na Amsterdam de GGD-regio waar relatief de meeste mensen zijn besmet, nog voor Rotterdam-Rijnmond.

Bij recente clusters van uitbraken valt op dat daar geregeld studenten tussen zitten. Zo zijn begin deze maand 40 studenten in Tilburg positief getest na privéfeestjes tijdens de introductieweek. In Maastricht liepen 24 studenten van de universiteit het coronavirus op. 180 studenten met wie zij contact hebben gehad, zitten in quarantaine. Eind vorige maand was het raak in Wageningen, met 17 besmettingen in 3 studentenhuizen.

Afgezien van de studenten zijn het nog altijd vooral de jongeren die besmet raken. Daarom kunnen de ziekenhuizen de zorg nog prima aan. Zowel op de intensive cares als op de verpleegafdelingen zijn de aantallen stabiel.

