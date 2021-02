Plots speelt er een Rus mee in het Twentse damtoernooi

Overijssel, Hoofdstraat Vroomshoop. Er wandelen mensen op straat in de schemer, waar de wind en de regen een hond om zijn oren slaan. En iedereen groet – de auto’s, de fietsers – terwijl straks de avondklok het leven weer stillegt.

In een nieuwbouwwijkje brandt licht bij een voordeur. Lars Knol doet open, hij draagt sneakers en een sweatshirt. Op tafel zijn tablet, een dambord vult het beeld. Hij speelt vaak partijen, op donderdagavond, bij de lokale damclub. Maar nu het land is gesloten, mag dat niet meer.

“Ik dam sinds de basisschool”, zegt Knol (28). “Daar bleek dat ik vrij goed kon schuiven.” Dat is hij blijven doen, op hoog niveau: in 2013 werd hij Nederlands kampioen sneldammen. “Het was deels geluk, hoor.”

De spontaniteit is eraf

De lockdown treft ook de damwereld, zegt Knol, die werkt als docent aardrijkskunde. “Nederland heeft een sterke damcompetitie. De internationale toppers lopen nu prijzengeld mis.” Zelf mist hij de clubavonden. “We spelen wel online, maar de spontaniteit is eraf.”

Hij legt zijn horloge op de grenen eettafel. Over tien seconden start het digitale damtoernooi. Er komen appjes binnen: het ene clublid meldt zich af, een ander geeft door onder welke naam hij virtueel meespeelt.

Eerste partij. Knol speelt met wit. “Je ziet je tegenspeler nu niet”, zegt hij, terwijl hij zijn openingszet doet. “Je ziet niet of iemand het moeilijk heeft, dat hij te laat doorheeft dat hij een domme zet heeft gedaan.”

In de woonkamer kijkt Knols vriendin Ghislaine de Stigter tv, een programma waarin onbekenden met elkaar trouwen. “Lars wil dit nooit met mij kijken”, lacht ze. Dan, serieus: “Vorig jaar zouden wij trouwen. Door corona hebben we dat al twee keer uitgesteld.” Knol: “We hopen nu op dit voorjaar.”

In de dampartij op het scherm heeft Knol nog vier stenen over. Zijn tegenstander ook, het is nog niet gedaan. Als Knol met wit een dam haalt, biedt zwart remise aan. Hij stuurt een berichtje: ‘Leuke pot!’

Op een clubavond, zegt Knol, zou hij nu naar een andere tafel lopen om te zien hoe de partij daar verloopt. Dat gaat nu niet, al slaat het online damspel elke wedstrijd op. Met een paar klikken ziet Knol hoe zijn clubgenoten speelden. “Poe, zwart heeft daar geluk gehad, zeg.”

Geen hoogvlieger

De volgende partij wacht. Verbaasd stelt Knol vast dat zijn tegenstander een Rus is, die zich ongevraagd heeft aangesloten bij het Twentse damavondje. Het is geen hoogvlieger, blijkt al snel: Knol veegt de Rus, die doorspeelt tot de allerlaatste steen, van het bord. “De meesten geven al eerder op.”

Sinds de avondklok, zegt Knol, moet hij eerder terug zijn van zijn hardlooprondje. En het voetbal, met de gezelligheid in de kantine, ligt ook stil. Zoals het hele sociale leven, eigenlijk. “Maar wat doe je eraan? Als we nu streng zijn, is het hopelijk daarna voorbij.”

