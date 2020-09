Plots kwam koning Willem-Alexander op bezoek: ‘Je voelt je gehoord’

De contrasten tussen de gast en de jongeren om wie het draaide konden nauwelijks groter zijn. De koning was donderdag op werkbezoek bij vmbo-school ’t Venster in Arnhem, waar hij zich op de hoogte stelde van de inspanningen die de stad zich getroost om jongeren te weerhouden van drugsgebruik en dealen. De jongeren, vaak uit achterstandsmilieus; de koning, die van jongsaf de geneugten en verplichtingen van het erfelijke koningschap meekreeg.

De jeugdige criminelen zelf stonden niet op het program, maar de koning werd bijgepraat door de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, agenten, leerlingen en docenten van scholen, ouders en ‘buddies’ die proberen jongeren op het rechte pad te houden.

Het was een bezoek zoals koning Willem-Alexander enkele keren per week aflegt – eerder op de dag bezocht hij een corona-teststraat – niet vanwege zijn eigen gezondheid. Maar voor zijn gesprekspartners was het bezoek uniek. Ze wisten dat burgemeester Marcouch zou komen, maar dat hij de koning mee zou brengen, hoorden ze pas enkele minuten van tevoren.

Geen schroom om hard in te grijpen

“Ik dacht dat er een wethouder kwam; ik hoopte die van de afdeling afval, want die had ik ervan langs gegeven”, vertelt Mevlin Esseboom aan de koning. “Ja, fijn dat u er bent hoor!” Esseboom werkt samen met 45 andere vrijwilligers van ‘Presikhaaf University’. Deze instantie pikt jongeren in de wijk eruit die sturing nodig hebben. Zestig kinderen staan onder hun hoede. Esseboom helpt vooral hun moeders. “Ze kennen de weg naar de instanties niet, of laten zich wegsturen. Wij zetten door en geven niet op.”

Arnhem heeft grote last van drugscriminaliteit. Uit recent onderzoek, waaraan 5000 inwoners deelnamen, bleek dat veel Arnhemmers verloedering in hun buurten zien. Overlast van jongeren en drugsdealers en -gebruikers was een van problemen. Vorige maand klaagden ondernemers in de Steenstraat in een open brief aan burgemeester Marcouch over toenemende overlast.

Marcouch schroomt niet om hard in te grijpen. Hij laat regelmatig cafés die dienen als dekmantel voor illegale activiteiten sluiten. Herhaaldelijk worden bij ‘veegacties’ drugsdealers aangehouden. Repressie is maar één kant van de aanpak. Daarnaast treft de gemeente sociale maatregelen, die ook buiten Arnhem belangstelling wekken. “Blij dat u ons enthousiasme om dit probleem aan te pakken steunt met door uw belangstelling”, bedankte Marcouch de koning.

Huiswerkbegeleiding en sport

Parel van die sociale aanpak is de Presikhaaf University. Mede-oprichter Melvin Kolf is een beetje zenuwachtig, “maar ik kom uit de voetballerij, en ik presteerde altijd het best op de moeilijke wedstrijden.” Dat doet hij nu ook, in staccato doet hij zijn verhaal tegenover de koning. Zelf afkomstig uit een eenoudergezin, begrijpt hij hoe jongeren moeten worstelen om niet te bezwijken voor het snelle geld. Zijn centrum vangt jongeren op met huiswerkbegeleiding en sport. “Jongens noemen mij ‘paps’. Voetbal is mijn redding geweest, vertel ik ze. ‘Jij bent mijn redding’, antwoordde laatst een jongere.”

De koning prijst de medewerkers en zegt dat hij hun tomeloze inspanningen indrukwekkend vindt. “Mooi dat de koning naar ons komt”, zegt vrijwilligster Esseboom. “Je voelt je gehoord. En dat is voor de hele buurt belangrijk.”

