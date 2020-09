Plots is Haaksbergen een coronahotspot. En dat is even wennen

“Daar komen de dames van Mirs Fashion, geef ze een applaus. En let op: houd die anderhalve meter afstand!” De stem van Martijn van Doorn schalt door de nauwe Blankenburgerstraat in Haaksbergen. Op de houten catwalk vlak voor Van Doorn (geruit pak, kekke schoenen, haren in de wax) pronken de modellen met de nieuwste collectie. Het publiek zet een stapje naar voren, geroezemoes zwelt aan.

Het is zaterdagmiddag even na drieën druk in de toch al smalle winkelstraat in Haaksbergen, die nu ook nog eens is opgedeeld tot twee smalle paden met in het midden de catwalk. Het is er te druk, constateren twee handhavers van de gemeente, gestoken in hun blauwe uniform. Hier en daar wijzen ze driftig. Gaat u alstublieft verder uit elkaar staan, is de boodschap. Het publiek kijkt vragend naar de handhavers. Waar moeten ze dan staan? De handhavers druipen af, de show gaat door. “En dan nu de collectie van Hesselink mode.”

De Twentse plaats Haaksbergen kampt met een lokale uitbraak van het coronavirus. De gemeente, gelegen onder de rook van Enschede, staat deze week bovenin het landelijke lijstje met nieuwe besmettingen, tussen Diemen, Weesp en Amsterdam. Het beeld vertekent ietwat omdat de plaats slechts 24.000 inwoners telt, maar volgens burgemeester Rob Welten is het in Haaksbergen alle hens aan dek.

Iedereen doet mee, zegt de burgemeester

Vrijdagmiddag belegt hij een persconferentie. De boodschap van burgemeester Welten is alarmistisch. “De regio is nog niet oranje, maar bij ons is de situatie wel zorgelijk.” Hij kondigt een pakket maatregelen aan, gericht op het indammen van het virus. Zo komt er een ‘communicatieoffensief’ waaraan iedereen meedoet, zegt Welten: ondernemers, sportverenigingen, kerken, scholen, zorgkoepels, horeca en de cultuursector. Centrale boodschap: de mensen in Haaksbergen moeten zich de basisregels meer eigen maken. Welten: “Dat doen we nog niet goed genoeg.”

Gemeentehandhavers proberen Haaksbergers te bewegen anderhalve meter afstand te houden. Beeld Koen Verheijden

De praktijk is weerbarstig, blijkt zaterdagmiddag in het centrum van Haaksbergen. Mensen weten wat er aan de hand is maar ze zijn ook klaar met dat ellendige virus en toeschouwers hebben niet het idee dat het met zo’n vaart loopt in hun woonplaats. “Ik ken niemand die het heeft”, zegt Herman Borgelink. Hij organiseerde met zijn vrouw de modeshow. “We zijn deze week twee keer gebeld door de gemeente. Of we de show lieten doorgaan. Ik heb gezegd: ik ga niets afgelasten.”

Wel hangen er bordjes met aanwijzingen. Stickers op de grond verdelen de straat in vakken van anderhalve meter. Borgelink: “Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.” En dan ietwat geïrriteerd: “De ambtenaren die het beleid maken, hebben makkelijk praten. Ze krijgen iedere maand netjes hun salaris. Wij moeten het hebben van de consument en die willen we de winkel in trekken.”

Waren het vakantiegangers, waren het studenten?

De drukte in het dorp staat haaks op zijn boodschap van een dag eerder, erkent burgemeester Welten ’s avonds aan de telefoon. “De vergunning is maanden geleden verleend. Maar in de loop van de week vond ik het wel ongemakkelijk dat er in het centrum een activiteit zou plaatsvinden. Achteraf is dit niet het signaal dat je wilt afgeven.”

Wat is er gebeurd in Haaksbergen? Burgemeester Welten moet het antwoord schuldig blijven. Het beeld van de plaatselijke GGD is troebel. Grofweg zijn er twee scenario’s: een paar inwoners hebben het virus op vakantie opgelopen en/of een paar studenten hebben het virus meegenomen uit een studentenstad.

Dan kan het blijkbaar snel gaan, concludeert burgemeester Welten met een zucht. Sinds 12 september is het totaal aantal besmettingen in zijn plaats verdriedubbeld. “Ineens staan we bovenin landelijke lijstjes. Meestal is dat een goed signaal maar dit keer niet.” Het is volgens Welten veilig om te veronderstellen dat het opstarten van het verenigingsleven en de opening van scholen katalysatoren zijn geweest.

Voetbalouders zijn het virus moe

Bij voetbalclub HSC '21 doen Jeffrey Rottmann (links) en is Sonny Klumper een bakkie koffie. Beeld Koen Verheijden

Het voetbalcomplex van v.v. Haaksbergen ligt verlaten bij. Verschillende leden van de club zijn besmet en uit voorzorg zijn alle wedstrijden tot 1 oktober afgelast.

Bij de naastgelegen voetbalvereniging HSC ’21 staan wel 22 spelers op het veld. Langs de lijn drinken ouders koffie. Sommigen houden onderling afstand, sommigen niet. Jeffrey Rottmann (42) en Sonny Klumper (46) moedigen hun jongens aan. “We zijn moe van dat virus”, zegt Rottmann. “In maart en april waren hier amper besmettingen en toch zitten we al maanden met de beperkingen. Dat is lastig volhouden.”

Klumper knikt instemmend. Hij is vrachtwagenchauffeur en rijdt door Europa. “De politiek is hier niet duidelijk”, zegt Klumper. “In Duitsland en Frankrijk zijn ze een stuk strenger. Steden gaan dicht en iedereen draagt mondkapjes. Hier doen we maar wat.”

Aan HSC ’21-voorzitter Michel Wentink om ervoor te zorgen dat de regels op het complex worden nageleefd. “Dat is niet eenvoudig. Ik heb de kantine laatst vroeger moeten sluiten omdat het te gezellig werd.” Net als bij de derde club in Haaksbergen, Bon Boys, wil Wentink externe regelaars inzetten om mensen aan te spreken op hun gedrag. “Voor clubleden onderling is dat lastig. Soms krijg je een grote bek terug.”

Ondertussen wordt Wentink door clubs uit het land gebeld met de vraag wat er in Haaksbergen aan de hand is. “Veel teams spelen op een landelijk niveau. Kunnen we nog voetballen?, vragen ze me. Nou bij ons gelukkig wel. Dat willen we zo houden en dus moet iedereen meedoen.”

