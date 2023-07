Plannen voor azc’s staan door de val van het kabinet op de tocht

Door de val van het kabinet komen 5000 opvangplekken voor asielzoekers er mogelijk niet. Nu de spreidingswet voorlopig van de baan is, staken sommige gemeenten hun zoektocht. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat 20 procent van de Nederlandse gemeenten bezig was met concrete plannen voor een nieuw asielzoekerscentrum. 10 procent van alle gemeenten heeft al een locatie gevonden. Dit zijn plekken waar een volledig asielzoekerscentrum mogelijk is, met aparte kamers, leefruimte en voldoende begeleiding.

Gemeenten kwamen in actie omdat de spreidingswet eraan leek te komen. Die verplicht gemeenten asielzoekers langdurig op te vangen.

Door de kabinetsval is het onzeker of de wet er komt. Voorlopig niet in elk geval. De VVD liet deze week in de Tweede Kamer weten waarschijnlijk niet akkoord te gaan met de wet. Het lijkt reëel dat de Tweede Kamer de spreidingswet ‘controversieel’ verklaart, om er pas na nieuwe verkiezingen opnieuw naar te kijken. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) houdt ondertussen hoop dat de wet er toch komt. Hij heeft hem ‘keihard nodig om genoeg opvangplekken te regelen’, zei hij afgelopen vrijdag voor de ministerraad.

Zonder dwang te weinig opvang

Al bijna twee jaar is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) samen met gemeenten op zoek naar locaties voor permanente opvangplekken. Het kabinet heeft budget gereserveerd om 41.000 vaste plekken te realiseren voor de komende jaren. Op dit moment vangt het Coa 31.000 asielzoekers op in vaste azc’s. Meer dan 16.000 mensen verblijven momenteel op noodlocaties. Als op alle door gemeente beoogde locaties een azc komt, zijn de komende jaren in ieder geval vijfduizend nieuwe plekken beschikbaar.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat gemeenten zonder dwang te weinig asielzoekers zullen opvangen. Ze vraagt de regering per brief om toch door te gaan met de spreidingswet. Deze zou ‘cruciaal’ zijn voor de opvang van asielzoekers. Het is niet duidelijk of gemeenten verder gaan met hun plannen. Er zijn al voorbeelden van gemeenten die stoppen. Beverwijk en Zandvoort bijvoorbeeld wachten op duidelijkheid uit Den Haag. Over een paar maanden kan alles anders zijn, is de gedachte van lokale politici.

Grootste opgave voor Zuid- en Noord-Holland

Beverwijk zocht een locatie voor een permanent asielzoekerscentrum dat minimaal vijf jaar moest blijven staan. Ongeveer één op de tien gemeenten is bezig met zo’n locatie-onderzoek. Dat concludeert Trouw op basis van de openbare communicatie van Nederlandse gemeenten. Twijfelgevallen zijn nagebeld.

Lokale politici gingen aan de slag met azc’s om zelf te kunnen bepalen hoe de opvang eruitziet. In veel persberichten en raadsstukken wordt het risico van de spreidingswet besproken. De angst bestond dat het Rijk gemeenten die zelf geen plan aandragen, zou dwingen grote locaties te nemen zonder dat ze genoeg tijd kregen voorzieningen te regelen zoals onderwijs.

De overheid vraagt provincies met veel inwoners de meeste asielzoekers op te vangen. Zuid-Holland en Noord-Holland staan voor de grootste opgave en moeten op zoek naar duizenden opvangplekken.

De meerderheid van de gemeenten heeft geen concrete plannen. In sommige gemeenteraden is actief besloten te wachten op de spreidingswet, zoals in Noordwijk. De dreiging van een verplicht azc nam de afgelopen maanden af, toen de wet steeds verder uit het zicht raakte.

Kleine azc’s mogelijk

Nieuw zijn de plannen voor kleine opvanglocaties, zoals in Bloemendaal. Zo kunnen gemeenten makkelijker regelen dat minderjarige asielzoekers in de buurt naar school kunnen en volwassen taallessen krijgen of iets te doen hebben overdag. Dit moet de kans op overlast van asielzoekers verkleinen.

Verder valt op dat gemeenten in plaats van asielzoekerscentra liever ‘gecombineerde locaties’ maken, waarmee ze een aantal problemen in één keer aanpakken. Doetinchem, bijvoorbeeld, ziet heil in een wijkje met containerwoningen voor asielzoekers, mensen die acuut een woning zoeken en statushouders die in Nederland mogen blijven, maar nog geen huis hebben.

Of de plannen van gemeenten toch doorgaan, moet de komende maanden blijken.

