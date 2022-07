Plan voor asielopvang op open water alweer van de baan

Asielzoekers zullen niet worden opgevangen op cruiseschepen op open water. Het is te lastig om de schepen te bevoorraden, er kleven veiligheidsrisico’s aan en het is niet mogelijk om een pendeldienst tussen schip en kade te regelen. Dat laatste is belangrijk, omdat er anders effectief sprake is van een gevangenis.

Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris van asiel Eric van der Burg woensdag aan de Tweede Kamer stuurde. De gedachte om asielzoekers eventueel op te vangen op open zee is daarmee onderzocht, wat Van der Burg vorige week beloofde in antwoord op vragen van journalisten.

Situatie onhoudbaar

Het kabinet wil de drie cruiseschepen, die besteld zijn om de meest acute problemen in de asielopvang op te lossen, aan wal leggen. Eén schip zal in Velsen aanmeren. Daar kunnen vanaf 1 september mensen terecht. Waar de andere twee schepen aanmeren, is nog niet duidelijk.

In zijn brief noemt de staatssecretaris de situatie in de asielopvang nog altijd ‘onhoudbaar’. “Voor zowel personen die asiel willen aanvragen als voor de medewerkers ter plekke.” Op dit moment hebben gemeenten ruim 4100 crisisnoodopvangplekken geregeld, van de beloofde 5625. Dat zijn veelal bedden of stretchers in sporthallen of evenementenhallen, die kortdurend beschikbaar zijn.

Verder blijkt dat de gehoopte verhuizing van 7500 vluchtelingen die al recht hebben op een huis, maar nog in een asielzoekerscentrum wonen, nog niet op gang komt.

Stoppen met crisisnoodopvang

De staatssecretaris doet er nu alles om de situatie in Ter Apel, waar het aanmeldcentrum van de IND staat, enigszins beheersbaar te houden. Ook is alles erop gericht om voor 1 oktober zoveel nieuwe locaties van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) te hebben, dat gemeenten kunnen stoppen met de crisisnoodopvang.

Vanaf die datum willen gemeenten er niet langer zorg voor dragen, waarschuwde Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio’s vorige week. Hij noemde de crisisnoodopvang ‘niet humaan’ en benadrukt dat het voor gemeenten een enorme belasting is locaties te regelen en draaiende te houden.

Gemeenteraden passeren

De drie cruiseschepen, waar elk duizend asielzoekers in kunnen slapen, varen nu naar Nederland om gemeenten en Ter Apel te ontlasten, maar dat is niet het enige dat Van der Burg doet.

Hij werkt aan extra azc’s, aanmeldcentra en speciale locaties voor wie weinig kans maakt op asiel in Nederland. Ook kondigde hij vorige week aan dat het kabinet gemeenteraden gaat passeren bij de realisatie van asielzoekerscentra. Het Coa mag panden gaan kopen die geschikt zijn of gemaakt kunnen worden om mensen in op te vangen. Het kabinet belooft toestemming te geven om die in gebruik te nemen, ook als de gemeenteraad dat niet wil.

