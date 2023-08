Pilot over opvang van derdelanders uit Oekraïne gestaakt

Moeten ze weg uit Nederland of mogen ze tóch blijven? Die vraag hangt boven de hoofden van duizenden zogeheten derdelanders, mensen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht, maar een andere nationaliteit hebben. De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, oordeelt in het najaar over de toekomst van deze groep, maar daar wacht het kabinet niet op. De opvang van derdelanders stopt op 4 september.

Dat besluit houdt de gemoederen bezig. Dinsdagmiddag maakten Vluchtelingenwerk Nederland en een groep advocaten bekend uit een pilot te stappen, die juist als doel had om antwoord te krijgen op de vraag of Nederland de opvang van derdelanders überhaupt mag beëindigen. Saillant: naast de Raad voor de Rechtsbijstand maakt ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) deel uit van de pilot. Die organisatie valt direct onder het ministerie.

Volgens Vluchtelingenwerk en de advocaten heeft het kabinet de pilot zelf om zeep geholpen door vast te houden aan de deadline van 4 september, terwijl er dan nog geen juridisch uitsluitsel is. Zo dienen er in totaal twaalf procedures bij rechtbanken om in individuele gevallen van derdelanders een antwoord te krijgen. Een aantal uitspraken wordt binnenkort verwacht. De zaken gaan wel gewoon door.

Asiel of vertrek

In één van die zaken ligt wel een uitspraak. Twee weken geleden oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de regering de opvang van een Tanzaniaanse derdelander mag opheffen. In deze zaak ging de advocaat van de man in hoger beroep bij de Raad van State.

Circa 2900 derdelanders verblijven nu nog in Nederland. Na de Russische inval konden zij aanspraak maken op dezelfde regeling voor tijdelijke bescherming zoals die voor Oekraïners geldt. Als dat per 4 september stopt, hebben de meeste derdelanders in essentie twee opties: asiel aanvragen of (vrijwillig) vertrekken.

Derdelanders die vrijwillig vertrekken, kunnen aanspraak maken op ‘terugkeerondersteuning’ van de regering. Ze krijgen dan een vliegticket voor een enkele reis en 5000 euro om te besteden in het land van herkomst. Maar veel animo voor de regeling is er niet. Tot nu toe maakten 160 derdelanders er gebruik van, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Enkele honderden derdelanders verhuizen in september van de gemeentelijke opvang naar een azc van het landelijke opvangorgaan Coa. Zij kiezen voor een asielprocedure.

Gelet op de beperkte interesse in de terugkeerregeling, dan wel de asielprocedure, verwacht de regering dat verreweg de grootste groep derdelanders per 4 september onrechtmatig in Nederland verblijft. Met andere woorden: illegaal.

In de illegaliteit

Organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Leger des Heils hebben zo hun twijfels of al die mensen dan alsnog vrijwillig uit Nederland vertrekken. Helemaal omdat derdelanders dan juridisch gezien nog perspectief hebben op een langer verblijf in Nederland als de uitspraak van de Raad van State hun kant op valt.

Het Leger des Heils vreest dat derdelanders in de illegaliteit belanden, dakloos raken en wellicht aankloppen bij de overvolle maatschappelijke opvang. Vluchtelingenwerk voorziet dat derdelanders alsnog asiel aanvragen, ook al is die aanvraag misschien kansloos, om tijd te kopen. “Dan komen grote groepen mensen bij de IND en het Coa terecht, die al overbelast zijn”, zegt een woordvoerder.

Vluchtelingenwerk en de advocaten betrokken bij de pilot roepen het kabinet daarom op de deadline die geldt voor de derdelanders te verzetten tot er juridisch uitsluitsel is. “Het is een overzichtelijke groep mensen die niemand tot last is en van wie veel hier werken. Laat ze even zitten waar ze zitten tot er helderheid is.”

