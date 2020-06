Pieter Baan Centrum raadt tbs aan voor Thijs H., nabestaanden hopen op iets zwaarders

Ze weet niet van wijken. Al zegt Thijs H. zich weinig te heugen van de week waarin hij drie mensen doodstak, ze blijft hem vragen stellen. Welke muziek galmde er vlak voor de moorden door zijn koptelefoon, wil de officier van justitie weten. Hoorden zijn ouders tot ‘het systeem’ dat hem zijn gruweldaden opdroeg? En waarom trapte hij zijn badkamerdeur in nadat hij zijn eerste slachtoffer had gemaakt in Den Haag? “U probeert logica te vinden in een periode die totaal niet logisch was”, antwoordt de verdachte tot slot.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) zijn dat met hem eens, zo bleek dinsdag tijdens de tweede zittingsdag van de rechtszaak tegen H. in Maastricht. Volgens hen was de 28-jarige student industriële ecologie volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij in mei vorig jaar eerst een vrouw in de Scheveningse Bosjes ombracht, en drie dagen later op de Brunssummerheide nog eens twee hondenbezitters van het leven beroofde.

In de rechtbank verklaarden experts dat H., die de moorden heeft bekend, in die periode aan een ernstige psychose leed. Hoewel hij prima in staat was om boodschappen te doen en een praatje te maken, is hij zijn zicht op de werkelijkheid vanaf de zomer van 2018 langzaam maar zeker verloren. Dat de mensen om hem heen psychopaten waren die in codetaal met elkaar communiceerden was H.’s realiteit, concludeerde het PBC onder meer op basis van wekenlange observaties en gesprekken met de Limburgse twintiger.

H. zocht naar informatie hoe je een psychose kunt veinzen

Het Openbaar Ministerie twijfelt aan dat oordeel. Op H.’s computer is ontdekt dat hij op internet zocht naar informatie over het veinzen van psychoses en hij zette tijdens de moorden steeds zijn telefoon enkele uren uit, zodat zijn locatie niet konden worden achterhaald. Ook constateerden andere gedragsdeskundigen die H. in die tijd zagen geen psychose.

Voorafgaand aan de steekpartijen zijn er duidelijk fouten gemaakt, legde de psychiater van het PBC uit. H.’s toenmalige behandelaars van ggz-instelling Mondriaan zagen wel symptomen van een psychose, maar duidden die anders. Er werd gedacht aan een ontwikkelingsstoornis, aan adhd. De twintiger werd onvoldoende in de gaten gehouden en kreeg medicatie die psychoses juist aanwakkeren. “De rode vlag, de psychose, lijkt op de achtergrond te zijn geraakt.”

Voor de nabestaanden maakt het veel uit of H. wel of niet volledig toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Als de rechters meegaan met het oordeel en het advies van het PBC, kan hij geen celstraf krijgen. Dan kan hem enkel tbs met dwangverpleging worden opgelegd.

‘Je hebt alles kapot gemaakt’

De familieleden van de slachtoffers vragen vergelding in de vorm van een zwaardere straf. De echtgenoot van de vrouw die op de hei in Limburg werd neergestoken richtte zich snikkend tot H. “Diny had een rijk leven. Ze maakte zo veel mensen blij. Ze had nog zo veel om voor te leven. Je hebt alles kapot gemaakt. Wij moeten haar missen en daar heb jij, idioot, monster, voor gezorgd.”

De tweelingzus van Diny keek H. recht in de ogen toen ze een blikje met de as van haar zus omhoog hield. Ook de dochter van het slachtoffer kwam aan het woord. “Toen ik over je hoorde had ik nog compassie, maar na het lezen van het dossier is dat weggeraakt.” H. hoorde de nabestaandenverklaringen trillend en huilend aan en betuigde spijt. “Ik hoop dat het proces jullie een beetje voldoening kan brengen.”

Volgende week dinsdag volgt de eis van het OM.

