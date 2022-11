Piet Adema werd landbouwminister tegen wil en dank: ‘Ik zag er als een berg tegenop’

Piet Adema wilde helemaal geen minister worden. Daarover bestond bij hem geen enkele twijfel. Hij had het na de verkiezingen van 2017 al tegen Gert-Jan Segers van de ChristenUnie gezegd. De CU ging meeregeren en zocht bewindspersonen, ze klopten ook bij hem aan. “Segers vroeg mij: ‘Piet, mag ik jouw naam op het lijstje zetten?’”

Het antwoord van Adema was helder: nee. En: “Je hoeft mij deze vraag ook nooit meer te stellen.”

Vijf jaar later ging de telefoon opnieuw. “Segers zei dat de wereld was veranderd en dat ze mij nodig hadden.”

Adema vertelt erover in het Van der Valk-hotel in Drachten, op fietsafstand van zijn woonplaats. Straks stroomt een hotelzaaltje vol met boeren uit de drie noordelijke provincies om met de nieuwe minister van landbouw in gesprek te gaan – over de stikstofcrisis, het landbouwakkoord dat het kabinet wil sluiten, en vooral hun eigen toekomst. Zó wil Adema het gaan doen: “Johan Remkes heeft gezegd dat wij meer de zeepkist op moeten. Dat was ik sowieso al van plan. We moeten niet alleen over de mensen praten, maar vooral mét de mensen.”

Dat zegt elke politicus.

“Ja, maar het gebeurt niet. Ik wil van de boeren horen wat er leeft, hoe zij aankijken tegen de grote opgaven die er liggen, wat ze verwachten van deze landbouwminister. Ik kan alleen oplossingen bedenken die werken, als ik het boerenerf voor mij zie.”

Er gaapt nog steeds een grote kloof tussen de oplossingen die het kabinet aandraagt, en wat de boeren willen.

“Remkes heeft gezegd dat we breed moeten kijken naar oplossingen. Dus niet alleen het opkopen van boeren, maar ook omschakelen, verplaatsen of innoveren – mits het juridisch houdbaar is natuurlijk.”

Begin september stapte uw voorganger Henk Staghouwer op. Waarom bent u wél de juiste persoon?

“Hoe Staghouwer het heeft gedaan, daar ga ik niet over, ik doe het op mijn eigen manier. Ik denk dat ik bestuurlijke sensitiviteit heb, verbindend ben en warm op de relatie. En ik probeer altijd duidelijk en eerlijk te zijn, boeren waarderen dat.”

Door bijvoorbeeld te erkennen dat de huidige problemen zijn veroorzaakt door vorige kabinetten?

“Er is met het vorige stikstofbeleid iets geconstrueerd om boeren te helpen, maar inderdaad, uiteindelijk zijn de boeren er niet mee geholpen en nu zitten we met de problemen.”

Aanvankelijk wilde u helemaal geen minister worden. Wat hield u tegen?

‘Er gebeurt een hoop op die vierkante kilometer in Den Haag, maar ik ga liever rustig het land in. En ik vroeg mezelf ook af: kan ik het wel? Daarnaast speelde de impact op mijn gezin een grote rol. Eigenlijk zag ik er als een berg tegenop.”

Over welke impact maakte u zich zorgen?

“Ten eerste laat ik mijn vrouw doordeweeks alleen, dat vind ik nogal wat. Onze kinderen zijn het huis uit, we hadden met z’n tweeën een betrekkelijk rustig leven. We waren – nee, we zíjn – erg op elkaar gesteld en trokken samen als maatjes op. En dan zit het ene maatje opeens in Den Haag, en blijft het andere thuis. Daarnaast de veiligheid, we hebben gezien wat het betekent als je bestuurder bent. Ik vind het dramatisch dat ministers niet meer altijd veilig over straat kunnen.

“Mijn vrouw zag er ook als een berg tegenop, dat kun je je wel voorstellen. Ze zei: ‘Je mag alleen gaan als ik het vuur in je ogen zie branden.’ Het is voor haar echt een offer. We hebben die week heel indringend gepraat en veel wakker gelegen. Maar dan komt er een moment dat je gaat nadenken: stel dát ik het zou doen, hoe zou ik het aanpakken? Toen begon het te kantelen.”

Het emotioneert u nog steeds, zie ik.

“Ja, maar weet je, als ik door Nederland rij en die omgekeerde vlaggen zie, al die mensen op viaducten… We lijken niet meer in staat met elkaar te praten. Dat gaat mij zeer aan het hart. Ik was niet voor elke ministerspost naar Den Haag gekomen, maar ik heb veel compassie met de boeren. Want natuurlijk staan we voor enorme opgaven, maar verdorie, daar staan we wel sámen voor.”

