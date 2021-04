Petitie om asfaltcentrale Den Bosch: ‘De uitstoot is giftig en de stank is niet te hachelen’

Er is grote onrust ontstaan in Den Bosch, nu bekend is geworden dat de asfaltcentrale twee tot drie keer zoveel van de kankerwekkende stof benzeen uitstoot als volgens de norm is toegestaan. Bewoners willen dat de gemeente de asfaltfabriek stillegt tot duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de gezondheid. De verantwoordelijke wethouder van Den Bosch zegt ‘enorm geschrokken’ te zijn.

De gemeente vroeg de alarmerende meetresultaten recentelijk op bij de asfaltfabriek, nadat landelijke onrust was ontstaan vanwege overschrijdingen van benzeen door asfaltcentrales. Uit onderzoek van Trouw bleek dat de overschrijdingen al jaren aan de gang zijn en ontstaan bij het recyclen van oud asfalt.

Petitie om sluiting af te dwingen

Omwonenden van asfaltcentrales in onder meer Den Bosch, Bergen op Zoom, Nijmegen en Eindhoven maken zich grote zorgen. Onlangs zijn bewoners in Den Bosch met hun actiecomité ‘Mijn wijk stinkt’ een petitie gestart vanwege de benzeenuitstoot. Inmiddels is die door honderden mensen ondertekend.

Initiatiefnemer Marlies Germanus wil dat de centrale wordt stilgelegd tot duidelijk is wat de uitstoot voor de gezondheid van de omwonenden betekent. “De stank is soms niet te hachelen. Nu we ook weten dat er giftige stoffen in zitten, moet er wat gebeuren. Elke dag in de stank is er een te veel.” In het Brabants Dagblad liet een aantal bewoners onlangs weten desnoods de toegangswegen van de asfaltcentrale te willen blokkeren.

Vier politieke partijen in Den Bosch pleiten voor onmiddellijke actie en noemen de uitstoot ‘onacceptabel’. De partijen willen dat de gemeente de centrale dwingt om de uitstoot binnen de norm te krijgen. Als dat niet lukt, moet volgens hen worden overgegaan tot stillegging of sluiting van het asfaltbedrijf.

Gemeente: ‘Wake-upcall’

Wethouder Roy Geers van Den Bosch noemt de zorgwekkende resultaten een ‘wake-upcall’ en grijpt per direct in. Hij zei in een recente raadsbijeenkomst dat de asfaltcentrale onder ‘maximale controle’ komt te staan van de omgevingsdienst. Ook worden nu metingen uitgevoerd bij zowel de schoorsteen als op leefniveau in de wijken. “We weten niet hoeveel benzeen uit onze asfaltcentrale in onze wijken en dorpen aanwezig is”, gaf Geers tijdens de bijeenkomst toe.

Hij zei ook dat sluiting van de centrale op dit moment niet proportioneel is en het de vraag is of dat juridisch standhoudt. Wel is de gemeente met het asfaltbedrijf in gesprek om de centrale te verplaatsen.

Bedrijf betreurt onrust

De eigenaar van de asfaltfabriek in Den Bosch, AsfaltNu, kampt ook met te hoge uitstoot bij de centrale in Bergen op Zoom. Diederik Oosting, directeur van Asfaltnu, laat weten de onrust in Den Bosch te betreuren. “Geur staat niet gelijk aan gevaar. We begrijpen dat mensen zich onveilig voelen, maar het is iets anders dan dat het onveilig is.”

Afgelopen weekend heeft de gemeente opdracht gegeven voor verder onderzoek. “Dat ondersteunen wij. Met elkaar moeten we op zoek naar de oorzaak en de manier waarop we het vrijkomen van benzeen kunnen voorkomen.”

In juni komen ook de resultaten van een landelijk onderzoek, met maatregelen om de uitstoot terug te dringen.

