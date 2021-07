Peter R. de Vries ‘vecht voor zijn leven’, drie verdachten aangehouden

Peter R. de Vries is neergeschoten. De 64-jarige misdaadverslaggever verliet dinsdagavond rond half acht de studio van televisieprogramma RTL Boulevard, toen hij in het centrum van Amsterdam belaagd werd met kogels. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij beveiligd door zwaarbewapende agenten.

De Vries vecht voor zijn leven, zei Femke Halsema in de persconferentie die zij na de aanslag hield met politie en justitie. Meer kon de Amsterdamse burgemeester niet zeggen over de toestand waarin De Vries verkeert. Ze sprak van een 'brute, laffe misdaad.’

Er zijn inmiddels drie verdachten opgepakt voor de schietpartij. De hoofdstedelijke politiechef meldde dat agenten de vermoedelijke vluchtauto hebben klemgereden, op de A4 bij Leidschendam. In het voertuig zaten twee mannen, waaronder de mogelijke schutter. De derde verdachte is aangehouden in Amsterdam.

‘Schokkend en niet te bevatten’, reageerde demissionair premier Mark Rutte. Hij ziet de schietpartij als een aanval op de vrije journalistiek. Samen met Ferd Grapperhaus, de CDA-minister van Justitie en Veiligheid, haastte hij zich na het drama naar een spoedberaad met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Monsterproces Marengo

De Vries is een bekend figuur. Zelf noemt hij zich nog altijd misdaadverslaggever, de titel die hij zo’n veertig jaar geleden verwierf als journalist bij de Telegraaf. Maar De Vries is inmiddels meer dat. Zo staat hij kroongetuige Nabil B. als vertrouwenspersoon, adviseur en woordvoerder bij in Marengo. Die strafzaak draait om zes liquidaties, vier pogingen daartoe en zeventien verdachten, onder wie sleutelfiguur Ridouan T.

Het monsterproces is beladen. In 2019 werd de advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij werd vermoord vanwege het feit dat hij B. bijstond. Eerder werd broer van de kroongetuige ook al doodgeschoten. Hij overleed een week nadat justitie de kroongetuigedeal bekend had gemaakt.

Onbekend is of De Vries werd beveiligd sinds hij zich aansloot bij de verdediging van Nabil B. Hij was zich in ieder geval bewust van de gevaren die zijn rol als vertrouwenspersoon met zich meebracht. Zo maakte hij in 2019 bekend dat justitie en politie hem hadden medegedeeld dat hij op de dodenlijst van de toen nog voortvluchtige Ridouan T. stond.

Meermaals bedreigd

Bang aangelegd was hij niet, zei De Vries in mei tegen Vrij Nederland. “Maar de broer van kroongetuige Nabil B. en zijn vroegere advocaat zijn vermoord, dus je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen gebeuren. Dat is part of the job. Een misdaadverslaggever die op echt spannende momenten aan komt zetten met “nu wordt het mij iets té intens” kan beter bij Libelle gaan werken.”

Ook eerder werd De Vries bedreigd, regelmatig zelfs. Zo verscheen Willem Holleeder in 2013 woest aan de deur van de misdaadjournalist. Na een ruzie over de opbrengsten van de verfilming van de Heinekenontvoering, bedreigde hij De Vries in het bijzijn van zijn vrouw met de dood. De Vries, die later getuigde in de strafzaak rond Holleeder, deed aangifte, waarna Holleeder werd veroordeeld.

Peter R. de Vries komt aan bij de bunker, voorafgaand aan de eerste inleidende zitting in het Marengo-proces. Beeld ANP