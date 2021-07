Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam, ‘verdachte opgepakt’

Bij een schietpartij in Amsterdam is dinsdagavond misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten. Dat bevestigen bronnen aan onder meer de NOS. Volgens het AD is er een verdachte aangehouden op de A2 bij Breukelen.

Op een filmpje dat rondgaat op sociale media, is 64-jarige De Vries te zien met een bebloed gezicht. Hij ligt op zijn rug op de straat. Omstanders helpen hem en roepen of er al gebeld is naar 112. Een politiewoordvoerder kon nog niet bevestigen dat het om De Vries gaat. “Het is gebruikelijk dat we eerst familie benaderen voordat we met een identiteit naar buiten treden.”

De politie gaf aan dat het slachtoffer ernstig gewond naar het ziekenhuis is vervoerd. De man werd neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar is ook de studio van RTL Boulevard, waar De Vries vanavond te gast was. De politie is met een grote zoekactie met meerdere eenheden op zoek naar een verdachte.

Volgens de NOS zijn er vijf schoten gelost en melden bronnen en ooggetuigen dat De Vries in het hoofd is getroffen.

Of het slachtoffer nog aanspreekbaar was, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.

Op de Lange Leidsedwarsstraat is zojuist een man neergeschoten. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en de politie is nog op zoek naar de verdachte(n). Verdere informatie volgt. Heeft u iets gezien of informatie? Bel 112. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) 6 juli 2021

AMSTERDAM: omgeving spiegelgracht leidsestr een man lichtgetint klein tenger postuur donkgroen jas met camouvlekken zw pet, niet zelf benaderen

Tips? Bel nu 112 https://t.co/bLwSqRZcTk — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) 6 juli 2021

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees hier een interview terug met De Vries, waarin hij spreekt over zijn drijfveren bij moordzaken als die op Nicky Verstappen.