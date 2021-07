Peter R. de Vries (1956-2021): De onderste steen boven, researchen, blijven zoeken

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is donderdag overleden. Dat laat zijn zoon weten. Hij is 64 jaar geworden en gold decennialang als een onverschrokken icoon van de Nederlandse misdaadjournalistiek.

Zijn typerende stem, de moord op Nicky Verstappen, de Puttense moordzaak, Natalee Holloway, de Ontvoering van Heineken. Dat zal bij menigeen boven zijn komen na de eerste schok van de aanslag op Peter R. de Vries.

Zelf zaken oplossen deed De Vries niet, dat is een politietaak, maar wat hij wel deed, was nieuwe aanknopingspunten vinden, nieuwe feiten ontdekken, waarmee de politie verder kan. Dat deed hij jarenlang, van 1995 tot en met 2012, in zijn eigen misdaadprogramma: Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.

Peter R. de Vries – de R. in de naam Peter R. de Vries staat voor Rudolph – was toen al meer dan misdaadverslaggever alleen. Hij was een tv-persoonlijkheid die aanschuift in allerlei programma’s om zijn mening te geven. Over criminaliteit natuurlijk, maar ook over politiek of voetbal. Het liefst over Ajax, zijn club, waar hij ook als spelersmakelaar over de vloer kwam.

Aan tafel als gast in het tv-programma Pauw & Witteman. Beeld Brunopress

In een ­interview met Trouw in 2013 zei hij: “Als kinderen iets wordt aangedaan, voelt dat als ultiem onrecht. Dat is wel een drijfveer om hun zaken uit te zoeken. Daar ga ik voor, daar wil ik strijd voor leveren. Mijn levensmotto is: Zonder strijd geen overwinning. Je moet ergens de beuk in willen gooien. Veel mensen willen, kunnen of durven dat niet, ik word door tegenwerking juist opgezweept.”

Lange gesprekken met Cor van Hout

Dat bleek ook al in zijn jeugd. Een strenge schoolmeester wakkerde zijn verzet alleen maar aan. Net als zijn gereformeerde ouders. Per se naar de kerk? De Vries kwam in opstand. Hij was ‘een kleine crimineel’, stal van zijn moeder en haalde rottigheid uit. Daarom had hij ook begrip voor sommige criminelen, zoals Heineken-ontvoerder Cor van Hout, met wie hij lange gesprekken voerde om het boek De ontvoering van Heineken te schrijven.

Het bekendst is De Vries toch wel vanwege de uitzending over de moord op Natalee Holloway, de Amerikaanse studente die verdween tijdens een ­vakantie op Aruba. Verdachte Joran van der Sloot vertelde erover in een auto die vol hing met camera’s. De Vries kreeg een Emmy Award voor de uitzending. Maar zelf vond hij zijn onderzoek naar de Puttense moordzaak een groter succes.

Peter R. de Vries arriveert samen met Herman (L) en Anja Dubois bij het gerechtshof in Arnhem voor de uitspraak in de Puttense moordzaak. Deze zaak uit 1994 draait om de moord met verkrachting op de Puttense stewardess Christel Ambrosius. De jonge vrouw werd destijds gewurgd, verkracht en met een mes gedood in het huisje van haar oma. Beeld anp

‘Dit klopt niet, dit geloof ik niet’

In het interview uit 2013 zei hij daarover: “Twee mannen werden veroordeeld voor een lustmoord op een meisje en ik dacht: Dit klopt niet, dit geloof ik niet. De gerechtelijke macht, de politie, de familie van het slachtoffer, iedereen was tegen me. Dan ben ik op mijn best, zo’n situatie appelleert aan mijn kwaliteiten van onverzettelijkheid, de onderste steen boven brengen, researchen, niet opgeven, blijven zoeken, aandacht vragen voor de zaak.”

Peter en zijn zoon Royce de Vries komen aan bij de Bunker voor zijn getuigenverhoor in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Beeld ANP

Dat De Vries de Puttense moordzaak hier noemde, kwam doordat de zaak met Nicky Verstappen destijds nog muurvast zat. De Limburgse jongen werd eind jaren negentig vermoord. Pas in 2018 kwam een verdachte een beeld. Twintig jaar lang sleurde hij aan de zaak, stond de ouders van Verstappen bij. “Ik heb hier een Ajax-shirt op kantoor ­hangen”, zei hij in 2018. “Daar zou Nicky in worden ­begraven, maar het kwam te laat. Dat heeft me er steeds aan herinnerd dat ik de zaak niet kon laten rusten.”

Ook niet nadat hij stopte met zijn tv-programma. Waarom hij doorging? Empathie, zei hij. “Ik héb bij die mensen thuis op de bank gezeten…” Daar zag hij een fotootje van Nicky op het dressoir, met een brandend kaarsje erbij. En wist: Natuurlijk ga ik jullie helpen.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries staat in aanwezigheid van Corrie en Adrie Groen de pers te woord over een aantal nieuwe initiatieven in de zoektocht naar de sinds 1993 vermiste Maastrichtse studente Tanja Groen. Beeld ANP

De laatste zaak waar De Vries zijn tanden in zette, was de verdwijning van Tanja Groen. Zij verdween in 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Hij kondigde begin dit jaar aan dat 2021 het jaar zou worden van de zaak-Tanja Groen en deed een poging een miljoen euro in te zamelen om zo de gouden tip los te krijgen en deze zaak net zo succesvol af te ronden als de moord op Verstappen of die op Christel Ambrosius in de Puttense moordzaak.