Percentage positieve testen neemt toe, maar is landelijk nog aan de veilige kant

Een toenemend percentage Nederlanders dat zich laat testen krijgt een telefoontje dat zij drager zijn van het virus. Oftewel: het percentage positieve testen neemt toe. Dat is een belangrijke graadmeter hoe Nederland ervoor staat. Landelijk gezien zit Nederland nog aan de veilige kant, maar in sommige regio’s zijn de veilige waarden sterk overschreden.

Boven welk percentage positieve uitslagen het misgaat, is geen harde wetenschap. De wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat ervan uit dat versoepelingen van maatregelen mogelijk zijn als gedurende twee weken minder dan 5 procent van het aantal testen positief blijkt. Afgelopen dinsdag publiceerde het RIVM de weekcijfers waarin stond dat het cijfer landelijk op 3,4 lag. Dat gemiddelde stijgt. Gerekend over de laatste zeven dagen ligt het percentage positieve testen op ongeveer 3,6, waar dat vorige maand nog 1 procent was.

Het is in elk geval nog onder de 5 procent, de versoepelingsnorm volgens de WHO. Nu zijn er in Nederland steden waar het percentage positieve testen ver boven die norm uitkomen, ook waar de scholen komende maandag opengaan. In Amsterdam-Amstelland bijvoorbeeld test ruim 11 procent van de mensen die bij de GGD langsgaan positief. De andere regio’s waar de scholen maandag openen, zitten wel ruim onder de 5-procentsnorm.

Aantal coronabesmettingen per dag vanaf 1 juni. Beeld Louman & Friso

Nieuwe koploper

Amsterdam loste deze week Rotterdam af als stad met de meeste nieuwe besmettingen. Deze week testten 756 Amsterdammers positief. Vorige week waren dat er 546. In Rotterdam is het virus tot staan gebracht. Deze week kwamen er 658 nieuwe gevallen bij, vorige week 619. Mocht Nederland het Duitse model volgen van maximaal 50 besmettingen per 100.000 inwoners, dan zit de regio Rotterdam-Rijnmond nog altijd boven de zogeheten signaalwaarde, net als Amsterdam.

Landelijk ziet de grafiek met aantal besmettingen er deze week iets vriendelijker uit dan vorige week. Gemeten over de laatste zeven dagen was de stijging 35 procent. Vorige week liepen de lijnen steiler omhoog met een stijgingspercentage van 87 procent.

Brandhaarden doven

Ondanks alle problemen met het bron- en contactonderzoek, lijkt het toch te lukken om brandhaarden te doven. In steden als Hillegom en Goes is het virus niet weg, maar is er meer controle dan in voorgaande weken. tegelijkertijd duiken er telkens nieuwe haarden op, zoals in Zandvoort en Bergen op Zoom.

Vooralsnog blijven het vooral jongeren en jongvolwassenen die besmet raken, maar er is een ontwikkeling die tot enige voorzichtigheid maant. De afgelopen week is 72 keer iemand in een verpleeghuis besmet geraakt. De week daarvoor was dat 36 keer het geval. Het aantal locaties van verpleeghuizen waar minstens een persoon besmet is, stijgt eveneens. Vorige maand waren er 20 besmette locaties, nu zijn dat er 69.

