Peperduur huren in de vrije sector. ‘Word gek als ik bedenk hoeveel ik betaal per nacht’

Mensen geven hun huis geregeld een naam, maar zelden hoor je ze zo origineel als degene die Michiel Timmermans (29) koos voor zijn appartement in Utrecht. “Welkom in de koelkast”, zegt hij tegen bezoek in zijn jarenzestigwoning in de wijk Kanaleneiland. Timmermans is ‘redelijk blij’ met het huis, benadrukt hij. Maar het is slecht geïsoleerd, en vanwege de hoge huurprijs verwarmt hij het niet verder dan 17 graden. Die huurprijs – 1340 euro exclusief voor 70 vierkante meter, in een ‘slechte’ wijk in Utrecht – noemt hij asociaal.

Timmermans heeft nog geluk vergeleken met Sara (27), die niet met haar echte naam in de krant durft omdat ze bang is dat haar huurbaas haar contract dan niet verlengt. Ze geeft een rondleiding in haar knusse appartementje, niet ver van het centrum in Amsterdam. Het huis is 55 vierkante meter, met een badkamer zo klein als een toilet. De huurprijs: 1650 euro exclusief, waaronder 100 euro per maand omdat het ‘gestoffeerd’ zou zijn. “Dat betalen we voor de tafel, bank en kleerkast die de verhuurders hebben achtergelaten.”

Minister van volkshuisvesting Hugo de Jonge wil te hoge huurprijzen in het middensegment aanpakken. Vooral in Amsterdam en Utrecht betalen huurders vaak wel 300 tot 400 euro per maand te veel, omdat de vraag groot is en huiseigenaren vragen wat ze kunnen krijgen. De regering wil een puntensysteem introduceren, net zoals bij de sociale huur, voor huizen die een huurprijs van zo’n 1000 euro horen te hebben, met als doel die huren met zo’n 190 euro te verlagen.

Timmermans en Sara hopen dat hun woning onder de nieuwe regeling valt. “Kijkend naar de grootte van mijn huis zou ik 1000 euro een eerlijke prijs vinden”, zegt Sara. Over de 1650 euro die ze nu maandelijks overmaakt, probeert ze niet te veel na te denken. “Als ik zou uitrekenen wat ik per nacht betaal, zou ik gek worden.”

Voor hen tien anderen

Sara legt uit dat zij en haar vriend vorig jaar met enige haast naar Amsterdam moesten verhuizen. Ze begon te zoeken op Funda, en de meeste appartementen die ze zag, kostten rond de 1600 euro. “Dat bleek eigenlijk normaal zijn.” De eerste paar bezichtigingen vielen tegen. Ze konden steeds alleen onderhuren – waarbij ze zich niet zouden kunnen inschrijven als inwoners van Amsterdam.

Bij dit huis konden ze zich wel inschrijven, en ze voelden een klik met de verhuurders, een stel dat hier eerder had gewoond. “Ze kwamen niet over als huisjesmelkers.” Over de hoge huurprijs en de vraag of het bijvoorbeeld vijftig euro goedkoper zou kunnen, durfden ze niet te beginnen. Voor hen tien anderen, dachten ze. “We accepteerden het gewoon.”

Ondanks de kleine badkamer en de schimmel die snel op de muren komt, is Sara blij met hun huis. Het is vooral de huur waar ze van baalt. “Mijn plan was om na mijn studie geld te sparen en mijn studieschuld af te betalen. Dat kan nu niet.”

Energielabel G

Timmermans is met zijn 1350 euro per maand voor een groter appartement eigenlijk beter uit. Toch denkt ook hij ook hij zeker 200 euro te veel betaalt. Het huis is bijvoorbeeld slecht geïsoleerd. “Bij mijn bezichtiging in juni zei de makelaar dat het energielabel C of D zou zijn.” Later, toen hij zijn contract ging tekenen, bleek het G te zijn, waardoor hij zich ‘genaaid’ voelde. “Als ik in de winter niet stook, is het hier ’s ochtends 12,5 graden. Vorig jaar in januari heb ik voor 400 euro gestookt – nog vóór de hoge energieprijzen.”

Al sinds hij hier woont, overweegt Timmermans om te verhuizen als hij een betere deal tegenkomt. “Maar je ziet dat bijna alles in Utrecht zo duur is, en dat vergelijkbare appartementen hier in de buurt nu alweer 100 euro duurder zijn.”

Sara wil juist niet verhuizen. Ook zij ziet dat veel andere huizen in Amsterdam inmiddels nóg duurder zijn geworden. Haar huidige huurcontract loopt in minder dan een jaar af. “We willen hier graag blijven wonen, maar onze verhuurder zei dat hij geen vast contract wil geven. Dan zouden wij meer rechten krijgen, en kan hij de huurprijs ook moeilijker verhogen.” Over de vraag of ze hier mogen blijven wonen na de twee jaar, zegt de verhuurder dat ze dat ‘te zijner tijd wel zullen bekijken.’

