Peggy Wijntuin wacht al ‘anderhalve eeuw’ op excuses voor slavernij

Een excuus van het kabinet voor het slavernijverleden: premier Mark Rutte deed het vorig jaar nog af als polariserend, maar het komt er voor het eind van dit jaar toch nog van, bevestigden bronnen donderdagavond aan Trouw. Eerder boden drie grote steden: Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hun excuus al aan.

“Een nationale excuus kon niet uitblijven”, reageert oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, die zich hier eerder voor uitsprak en aan de wieg staat van het Slavernijmuseum dat over drie jaar moet openen. “Dit is het begin van een spiritueel proces om ons verleden onder ogen te komen.”

“Dát werd tijd”, reageert Peggy Wijntuin, één van de aanjagers van het debat over excuses, op het nieuws. “Het heeft meer dan anderhalve eeuw geduurd voor dit inzicht eindelijk is gekomen.” Volgend jaar is de slavernij 150 jaar geleden afgeschaft. Officieel al tien jaar eerder, maar veel tot slaaf gemaakten waren pas in 1873 echt vrij.

Overgrootmoeder

“Over slavernij heerst het beeld dat het zo lang geleden was, maar ik ben slechts de derde generatie in mijn familie die in vrijheid is geboren. Mijn overgrootmoeder was een tot slaaf gemaakte vrouw”, zegt Wijntuin. Ze noemt het ‘gelukkig’ dat de stem van het volk ook Rutte heeft bereikt. “Het moet voor hem een grote stap geweest zijn.”

De premier zei vorig jaar nog ‘als historicus’ niets in zo’n excuus te zien als reactie op onderzoek van Trouw waaruit onder andere bleek dat meer dan driekwart van de Nederlanders met Surinaamse of Antilliaanse achtergrond dat wél belangrijk vindt. Wie ben ik om nu de morele vinger te heffen naar mijn voorgangers, zei hij toen.

Bewustwordingsfonds

Aan het excuus is volgens RTL Nieuws, waar het nieuws uitlekte, ook geld verbonden: het kabinet zou 200 miljoen euro uittrekken voor projecten die bijdragen aan de bewustwording van het slavernijverleden. Ook zou er extra geld vrijkomen voor het Slavernijmuseum dat moet openen in 2025. Het gaat dus niet om individuele compensatie voor nazaten.

Geert Wilders zei als reactie hierop dat het kabinet ‘helemaal gek is geworden’ en dat Rutte 4 ‘Woke 1’ is. Maar ook in Ruttes eigen VVD klonk gemor. Zo noemde Kamerlid Pim van Strien de 200 miljoen ‘waanzin’. ‘Dit geld kunnen we beter besteden aan de toekomst in plaats van het verleden. Wat de VVD betreft is dit geen gelopen race’, tweette hij.

Eerder advies

Vorig jaar adviseerde het Advies College Dialooggroep Slavernijverleden het kabinet al om excuus te maken. Een officiële reactie op hun rapport moet het kabinet nog geven. Voorzitter Dagmar Oudshoorn is ‘verheugd’ over de berichten. “Dit is ontzettend mooi voor al die mensen die hier al jaren op wachten en al jaren voor hebben gestreden.”

De commissie adviseerde ook om in de wet op te nemen dat slavernij ‘een misdaad tegen de menselijkheid is’. Oudshoorn: “Een excuus is een hele mooie eerste stap. Daarmee erken je als staat niet alleen wat je voorlopers verkeerd hebben gedaan, maar erken je ook dat je ziet wat daar de doorwerking van is. De rest wacht ik af.”

Racisme als erfenis

Peggy Wijntuin: “In ons verleden hebben mensen zich superieur hebben gevoeld aan anderen en hen als product verhandeld, gestript van hun identiteit. Dat superieure is ook ook in het DNA gaan zitten van onze samenleving, waardoor de nazaten heden ten dagen nog altijd racisme ervaren en niet voor vol worden aangezien.”

Een excuus noemt zij ‘een begin van het verhaal’. “Het is niet: nu is er een potje geld en klaar. Je moet die samenleving gaan meenemen. Niet alleen moet zwart zich gezien voelen, maar ook wit moet dit meekrijgen, en de eigen geschiedenis omarmen. En niet wegduiken als dit verhaal verteld wordt.”

