PBL: Landen moeten anders kijken naar water om klimaatverandering tegen te gaan

Door droogte en hitte kunnen mensen op steeds minder plekken comfortabel leven. In 2070 leven meer dan een miljard mensen in gebieden waar de gemiddelde temperatuur rond de 29 graden ligt. In kust- en deltagebieden moeten bewoners zich opmaken voor een stijgende zeespiegel, bodemdaling, verziltende grond en een dalend rivierwaterpeil.

Water als uitgangspunt voor de gebiedsinrichting

Hierom zouden overheden wereldwijd meer rekening moeten houden met water, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport dat dinsdag wordt gepubliceerd. Water zou het uitgangspunt moeten zijn voor de inrichting van het land, luidt het advies. Bij ontwikkel- en bouwplannen moeten beslissingen worden genomen met klimaatverandering in het achterhoofd.

Volgens het PBL kan deze stap het watergebruik terugdringen, en wordt het risico op overstromingen kleiner. Daarnaast zou daarmee ook de vervuiling van water en de bodemdaling in deltagebieden worden tegengegaan.

Landbouwlobby zwakte streng waterbeleid af

Die ambitie is niet onbekend in de Nederlandse politiek. Minister Mark Harbers (infrastructuur en waterstaat) stuurde in november de Tweede Kamer een brief waarin hij meldde dat het water en de bodem centraal staan in het nieuwe Nederlandse waterbeleid. Het doel van de minister is om zuiniger om te laten gaan met de bodem en het water en zo risico's op wateroverlast en droogte te verminderen.

Vorige week bleek uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico, in samenwerking met Trouw, de Groene Amsterdammer en de Gelderlander, dat de landbouwlobby dat nieuwe waterbeleid afzwakte. Aanvankelijk zou het nieuwe waterbeleid nadeliger zijn voor de landbouw, maar de landbouwlobby wist de maatregelen teruggedraaid te krijgen. Zo schrapte het kabinet een geplande vergunningsplicht voor het oppompen van grondwater, alsmede een verbod om dat in de buurt van natuurgebieden te doen.

Nederland neemt voortouw bij internationale waterconferentie

Het PBL-rapport komt een week voor een internationale waterconferentie van de Verenigde Naties, waar Nederland en Tadzjikistan het voortouw nemen. Water zou bij de Verenigde Naties structurele aandacht moeten krijgen, schrijft het PBL. ‘Waterproblematiek en de gevolgen van klimaatverandering zijn ongelijk verdeeld over de wereld. Lage-inkomenslanden worden relatief hard getroffen, terwijl zij onvoldoende middelen hebben om zich aan te passen aan klimaatverandering. Droge gebieden, delta’s, kustgebieden en eilanden in de oceanen verdienen extra aandacht.’

Lees ook:

Hoe maken Noord-Brabant en Limburg het hoogveen van de Peel weer nat?

Grondwater speelt een belangrijke rol bij de provinciale verkiezingen in Noord-Brabant en Limburg. Beide provincies én de twee waterschappen willen meer water vasthouden. Maar gebeurt dat ook echt?