Pauline Kauffmann is getraind voor orkanen, nu runt de noodopvang. ‘Het is de afgelopen dagen weleens misgegaan’

Die lijsten met namen moeten tien keer worden uitgeprint, zegt Pauline Kauffmann, enkelzijdig en op A3-formaat. Kauffmann staat in het coördinatiecentrum van de crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in het Noord-Hollandse dorp Wormer. Oftewel: achter de balustrade in de sporthal, op de plek waar normaal verschillende sportverenigingen vergaderen en hun dartborden en prijzenbekers opslaan.

Beneden spelen kinderen met een bal, kletsen vrouwen met elkaar, en wachten medewerkers van het Rode Kruis op vluchtelingen die geregistreerd moeten worden. In de andere hal van deze locatie staan 160 stretchers, waarop in de nacht van zondag op maandag dertig mensen geslapen hebben. Met zwarte schotten hebben families provisorisch kamertjes gemaakt.

Aan Kauffmann de taak om alles in goede banen te leiden, tegen de achtergrond van een voortdurend veranderende situatie. Terwijl ze bezig is de lijsten uit te printen van mensen die mee moeten op de bus die zo naar Den Helder vertrekt, roept iemand naar boven dat één gezin weer van die lijst af moet. Zij worden door kennissen opgehaald met de auto.

Er schijnt een bus of bussen met vluchtelingen onderweg te zijn naar Wormer

Die lijsten zijn belangrijk, legt Kauffmann uit, want anders weet niemand wie waar is. “Dat is de afgelopen dagen weleens misgegaan. Dan dacht de Veiligheidsregio dat al onze bedden bezet waren, terwijl hier maar een paar mensen sliepen.” Zij denkt dat bussen die bedoeld waren voor de sporthal halverwege de rit te horen kregen dat er elders betere bedden beschikbaar waren. “Maar dan moet wel doorgegeven worden dat er bij ons dus bedden beschikbaar blijven”, verzucht ze.

In Sporthal Wormer hebben Alena uit Oekraïne en haar zoons Fedor en Vyacheslav voorlopig onderdak gevonden. Beeld Olaf Kraak

Ondertussen schijnt er ook een bus, of bussen met vluchtelingen onderweg te zijn naar Wormer. Maar niemand kan haar vertellen of daar tien mensen inzitten of tweehonderd. “Kijk. Als daar tien mensen in blijken te zitten, ga ik zo nog even met de Veiligheidsregio bellen of zij meteen naar een andere, meer langdurige plek kunnen. Hoeven zij hier helemaal niet te slapen.”

Normaal is de kordate Kauffmann medewerker openbare orde en veiligheid voor de gemeente Wormerland, maar ze is ook een van de Europeanen die onderdeel zijn van een civiel Europees crisiscoördinatieteam dat wordt ingevlogen bij rampen en crises.

Wormer, Noord-Holland

Een kleine jongen wil niet meer weg

Ze heeft dus de nodige training, weet hoe ze een crisisstructuur moet opzetten na orkaanuitbarstingen en overstromingen, en moet dat nu inzetten om de grootste Europese vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog in goede banen te leiden.

Terwijl Oekraïners in de kantine een broodje eten en kleine kinderen gebiologeerd filmpjes kijken op een telefoon, beent Kauffmann door de sporthal en schiet iedereen haar aan. Mogen de mensen zelf kleding pakken, vraagt iemand van het Rode Kruis. Liggen er ergens medicijnen, wil een ander weten. Moet er nog een deel van de vloer van de sporthal afgeplakt worden om die te beschermen, is de volgende vraag.

Ondertussen rinkelt haar telefoon bijna onophoudelijk. Als haar oor even vrij is, klinken er meteen verrukte kreten. ‘Ze heeft even tijd hoor’, roepen mensen dan naar elkaar. Kauffmann lijkt er niet ondersteboven van te raken. “Het is vandaag best rustig”, zegt ze ook nog.

Ondertussen zijn de lijsten geprint en worden die opgehangen in het crisiscentrum. Terwijl ouders en kinderen instappen in de bus naar Den Helder, zit een kleine jongen huilend met een blauwe bal op de grond van de sporthal. Hij wil niet meer weg. Zijn vermoeide moeder tilt hem op, en met nog maar één schoen gaat hij de bus in.

