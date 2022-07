Paul van Lange: ‘Als dit niet verandert, dan mag het studentencorps wat mij betreft worden opgedoekt’

Elke zomer is het raak en wordt sociaal-psycholoog Paul van Lange, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gebeld over misstanden in studentenverenigingen. Dat normen in groepsverband worden opgerekt, is niet ongewoon, zegt hij. Maar de seksistische uitlatingen binnen ASC/AVSV vindt hij ‘uiterst verwerpelijk en respectloos’.

Van Lange heeft de filmpjes van de Amsterdamse studenten bekeken en gelooft niet dat alle mannen de uitspraken toejuichten. “In dat geval zou ik meer decibel verwachten. Maar wat me het meest teleurstelt is dat niemand ‘boe’ riep. Het is ook wel begrijpelijk, er is veel lef nodig om ter plekke in te grijpen.”

‘Mannen’ als identiteit

Het doet denken aan het omstandersdilemma, zegt Van Lange. “Daarbij kijken voorbijgangers toe bij bijvoorbeeld een vechtpartij, en doen ze evenmin iets. Toch is protest vanuit eigen kring, het zelfreinigend vermogen, de beste oplossing in zo’n studentenvereniging. Wat het allerbest werkt is als enkele mannelijke studenten op dat moment bezwaar hadden gemaakt.”

Het valt hem eveneens in de filmpjes op hoezeer de eigen identiteit voortdurend wordt benadrukt. “Let maar eens op het taalgebruik, hoe vaak het woord ‘mannen’ voorbijkomt. Het is een manier om de eigen groep op een voetstuk te zetten. Bij vrouwen kom je dat minder vaak tegen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen meer voorkeur hebben voor een-op-eencontacten en minder voor groepen.”

Groepsgedrag

De teksten van de mannelijke studenten zijn volgens Van Lange niet alleen verwerpelijk, ze zijn ook gevaarlijk. “Hier worden normen gecreëerd voor de toekomst. Deze studenten komen straks in hoge posities terecht. Ik kan niet geloven dat ze zich dan, bij het aannemen van nieuw personeel bijvoorbeeld, niet schuldig zullen maken aan het discrimineren van vrouwen.”

Opmerkelijk is hoe hardnekkig het groepsgedrag is. “Met de studentenvereniging is een jaar lang gesproken, ook over specifieke zaken als seksisme. Studentenverenigingen hebben boetes gekregen, en dan nog gaan ze opnieuw over de schreef.”

“Het speelt mee dat de studenten in een bubbel leven”, zegt Van Lange. “Ik denk dat een deel van de mannen van ASC/AVSV de discussie over #MeToo maar half heeft meegekregen of niet serieus neemt. Als dit niet verandert, dan mag zo’n vereniging wat mij betreft worden opgedoekt.”

Lees ook:

Weer gaat het mis bij het studentencorps. ‘Vrouwen zeggen heel duidelijk: dit pikken wij niet’

Milou Deelen protesteerde in 2017 al tegen slutshaming bij de Groningse studentenvereniging Vindicat. Heeft ze nog hoop voor een inclusiever corps?

De corporale zwijgplicht lijkt passé, blijkt uit protest tegen seksisme

Weer raakt een studentencorps in opspraak na seksistische uitspraken en verkrachtingsfantasieën, ditmaal in Amsterdam. Toch lijkt er ook in de conservatieve corpora voorzichtig een kentering gaande.