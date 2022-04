Patiëntenclubs bezorgd over nieuw testbeleid: hoe bewijs je straks dat je long covid hebt?

Patiëntenorganisaties maken zich grote zorgen over het nieuwe testbeleid voor mensen met long covid. Na een positieve zelftest hoeven Nederlanders vanaf maandag niet meer naar de teststraat van de GGD, als ze zelf maar in isolatie gaan. Dat scheelt nu een rit naar de teststraat, maar kan hen in de toekomst opbreken, vrezen het Longfonds en de stichting C-support.

Als ze later last krijgen van long covid, kunnen ze niet bewijzen dat ze een coronabesmetting hebben gehad. Dat kan gedoe opleveren bij de dokter of met hun werkgever. “We hebben dat na de eerste golf gezien, toen er nog nauwelijks getest werd. Al die mensen hebben moeite gehad met de bewijsvoering voor hun probleem”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds.

Advies om naar de GGD te blijven gaan

Een positieve zelftest laten bevestigen bij de GGD mag overigens nog wel. “Zolang er testcapaciteit beschikbaar is, adviseren wij mensen daar gebruik van te blijven maken”, zegt woordvoerder Marjo de Louw van C-support, dat door het ministerie van volksgezondheid is opgericht om mensen met long covid te ondersteunen.

Het Longfonds vindt het te ver gaan om iedereen aan te raden na een positieve zelftest ook naar de GGD te gaan. “Maar er moet wel een oplossing komen voor dit probleem”, stelt Rutgers. “Ik kan me voorstellen dat mensen de uitslag van hun zelftest melden bij de huisarts, zodat die in hun medisch dossier kan worden vastgelegd.”

Long covid is vaak lastig te herkennen

Het Longfonds schat in dat in totaal tienduizenden Nederlanders kampen met long covid (of ‘post-Covid-19-syndroom’). Het gaat om mensen die binnen drie maanden na hun coronabesmetting klachten krijgen die twee maanden of langer aanhouden. De klachten lopen uiteen: het gaat onder andere om oververmoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en hoesten.

“Er kunnen allerlei achterliggende oorzaken zijn voor die symptomen”, zegt Rutgers. Het zorgt ervoor dat artsen long covid soms niet herkennen, en de maatschappij de klachten niet erkent. “Wij horen bijvoorbeeld dat werkgevers zeggen: Jij zegt wel dat je moe bent, maar kom toch maar werken.”

‘Mensen die geen GGD-test hebben, staan op achterstand’

Ook stuiten patiënten soms op twijfel bij buren, familieleden en vrienden, of bij de keuringsarts van uitkeringsinstantie UWV. “Mensen die geen GGD-test hebben, staan daarbij op achterstand”, zegt Rutgers.

C-support heeft de kwestie bij het ministerie van volksgezondheid aangekaart en stelt dat het ministerie het probleem onderkent. Uit een schriftelijke reactie op vragen van Trouw aan het ministerie blijkt dat overigens niet.

Volgens VWS wordt het post-Covid-19-syndroom door de arts vastgesteld, of iemand nu een GGD-testuitslag heeft of niet. Het ministerie stelt ook dat alle patiënten aanspraak kunnen maken op herstelzorg, als dat volgens de arts nodig is.

