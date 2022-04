Patiënten met alvleesklierkanker overleven vaker dankzij Nederlandse app

Met een nieuwe app kunnen ziekenhuizen complicaties na een operatie voor alvleesklierkanker sneller herkennen. Dat redt levens, zo blijkt uit onderzoek van zestien Nederlandse ziekenhuizen, dat vrijdag is verschenen in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. De alvleesklier ligt achter de maag, en maakt stoffen die helpen bij de spijsvertering.

Artsen opereren in Nederland jaarlijks duizend patiënten met alvleesklierkanker. Het aantal patiënten dat na een operatie levensbedreigende complicaties kreeg, daalde door het gebruik van de app van 14 naar 8 procent. 2,7 procent van de patiënten overleed, terwijl dat eerder 5 procent was. Dat zoveel minder patiënten overlijden, is volgens de onderzoekers ‘boven verwachting’.

Een op de drie patiënten krijgt een complicatie

De operatie bij alvleesklierkanker lijdt relatief vaak tot complicaties: dat is zo bij een op de drie patiënten. Het is de kunst om complicaties snel te herkennen en te behandelen. De nieuwe app helpt daarbij. Het zorgpersoneel voert in de dagen na de operatie allerlei informatie over de patiënt in, zoals de hartslag, bloeddruk en de afvoer van vocht uit het geopereerde gebied. Op basis daarvan geeft de app advies over extra onderzoek of een behandeling om ernstige problemen te voorkomen.

Complicaties werden tot dusver pas herkend als de patiënt er last van kreeg, en dan was het vaak al te laat. Met de app zijn artsen dat moment voor. “De app zorgt ervoor dat de dokter niet om de signalen heen kan”, zegt hoogleraar chirurgie Hjalmar van Santvoort tegen NPO Radio 1.

De app is uitgetest bij 1700 patiënten

Alle Nederlandse ziekenhuizen die operaties voor alvleesklierkanker uitvoeren, hebben meegedaan aan het onderzoek. Bijna twee jaar lang gebruikten ze de nieuwe app, bij ruim 1700 patiënten.

De app ‘Pancreatic Surgery’ is voor alle zorgmedewerkers gratis beschikbaar in de app-stores van Apple en Android. De onderzoekers adviseren alle zorgverleners de app te gebruiken.

Alvleesklierkanker is een van de kankersoorten met de slechtste overlevingscijfers. Dat komt niet alleen door complicaties bij de operatie, maar vooral ook omdat de ziekte vaak te laat wordt herkend.

Lees ook:

Kanker zit soms in de familie, ‘te weinig mensen weten dat’

Een nieuwe campagne wil mensen erop wijzen dat kanker soms in de familie zit, en dat met deze kennis de ziekte eerder en beter is te behandelen.