Passagierstrein ontspoord na botsing bij Voorschoten, meerdere gewonden naar ziekenhuis

Tussen de tien en twintig mensen zijn na het treinongeval bij Voorschoten gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend. Enkele tientallen anderen die ook gewond zijn geraakt, worden ter plaatse behandeld, aldus de veiligheidsregio. Eerder meldde een woordvoerder dat er meerdere zwaargewonden waren.

Omroep West meldt dat er iemand is overleden, dit kon een woordvoerder van de veiligheidsregio niet bevestigen. Volgens de regionale omroep zijn een aantal gewonden er slecht aan toe.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig nadat de NS-trein tussen Leiden en Den Haag ontspoorde. Specialisten zijn volgens de veiligheidsregio bezig om de trein veilig te stellen. Wegens het ongeval is het calamiteitenhospitaal operationeel, meldt een woordvoerder van UMC Utrecht. Dit ziekenhuis wordt opengesteld bij grote ongelukken of calamiteiten.

Hoe het ongeluk met de trein precies kon gebeuren is nog onduidelijk. De Veiligheidsregio Hollands Midden meldde in eerste instantie een botsing met een goederentrein, maar stelde later dat bouwmaterieel op het spoor mogelijk de oorzaak van het ongeval was.

50 passagiers

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Hollands Midden was bouwmaterieel op het spoor mogelijk de oorzaak van het ongeval. “De hulpdiensten waren snel ter plaatste’’, aldus de NS-woordvoerder, die spreekt van een zwaar ongeval. “Onze eerste zorg gaat uit naar de mensen in de trein, passagiers en onze collega’s.”

Aan boord van de ontspoorde nachttrein die dinsdagochtend vroeg vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag, bevonden zich zo’n vijftig passagiers, zegt een NS-woordvoerder. Door de botsing is het voorste deel van de trein in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor en in het achterste gedeelte van de trein is volgens de NS-woordvoerder brand uitgebroken.

Geen treinverkeer

Er rijden dinsdag tot zeker 16.00 uur geen treinen van en naar Leiden Centraal, meldt de NS. Reizigers wordt aangeraden de Haagse tram te nemen.

Doordat er tussen Leiden en Den Haag geen treinen rijden, zal het tussen Rotterdam Centraal en Schiphol Airport drukker zijn in de trein, waarschuwt de NS. Reizigers op dit traject hebben mogelijk te maken met een langere reistijd.