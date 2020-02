Parlementaire commissie: nog geen smoking gun

Lijst Gülenaanhangers was ‘spionage’

Op de lijst met veronderstelde Gülensympathisanten die toenmalig voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) Yusuf Acar in 2016 naar Turkije stuurde, stonden ook namen van personen die tot dan toe niet met Gülen werden geassocieerd. Zelf beweerde Acar altijd dat hij alleen namen noemde die toch al rondgingen op sociale media.

Dat is niet het geval, bleek vandaag tijdens het verhoor van Murat Türkmen, huidig ISN-secretaris. Türkmen zei te schrikken van de lijst en verklaarde dat Acar de brief op eigen houtje had verstuurd, en dat dit nooit had mogen gebeuren. ‘Spionage’ noemde hij het handelen van Acar, die is teruggekeerd naar Turkije.

In de periode dat Acar de lijst met namen naar Ankara stuurde, was president Recep Tayyip Erdogan bezig met een klopjacht op aanhangers van prediker Gülen. Volgens de Turkse president zat die achter de mislukte coup in 2016. De mensen op de lijst hebben daar nog altijd last van. De commissie confronteerde Türkmen met het verhaal van een man die niet meer naar Turkije durft en alleen nog na sluitingstijd naar de kapper. “Dat vind ik heel vervelend”, zei Türkmen daarover.

De Kamercommissie wilde de Türkmen spreken omdat de ISN de Nederlandse tak is van het Turkse presidium voor godsdienstzaken, Di­yanet. De voorgangers in de 146 moskeeën van de ISN zijn in dienst van de Turkse overheid en de Kamercommissie wilde weten of dat betekent dat Nederlandse Turken politiek beïnvloed worden in de moskee of niet vrij kunnen praten over wat ze van Turkije of Erdogan vinden.

Volgens Türkmen is dat niet het geval. Hij verklaarde dat Diyanet enkel een religieuze opdracht heeft en dat er binnen de moskeeën niet over politiek wordt gesproken. Volgens hem is iedereen altijd welkom, ongeacht politieke voorkeuren.