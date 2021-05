Palestinaprotesten op de Dam: ‘Samen moeten ze er iets van zien te maken’

Zijn sneakers heeft hij uitgetrokken. Op sokken, en wapperend met de rood-witte vlag van Turkije, scandeert Melih Akbiyik leuzen op het dak van zijn grijsgouden Ford. “Free free Palestine”, schreeuwt hij de langstrekkende stoet op het Amsterdamse Rokin toe. Luidkeels herhalen honderden demonstranten zijn woorden. De kartonnen borden boven hun hoofden, met daarop ‘Stop apartheid’ en ‘We can’t breathe since 1948’, bewegen mee met de maat.

Nadat een Palestina-protest vrijdag werd ontbonden op het Utrechtse Jaarbeursplein, togen demonstranten dit weekend naar verschillende binnensteden om hun solidariteit te tonen met de Palestijnse bevolking. Zo wapperden er zaterdag tal van Palestijnse vlaggen in Den Haag en Maastricht en verzamelden betogers zich gisteren onder meer in Groningen, Eindhoven en Amsterdam.

Demonstrant Melih Akbiyik. Beeld Trouw

Aanleiding voor het verzet is het oplaaiende geweld tussen Israël en de Palestijnen. Het conflict wordt op een groeiend aantal fronten uitgevochten, iets wat tot nu toe heeft geleid tot zeker 192 Palestijnse doden en ten minste tien slachtoffers aan Israëlische zijde.

Vrede, zegt de 23-jarige Akbiyik, met dat doel in gedachten is hij zondag richting de Amsterdamse Dam gekomen. Hij steekt zijn duim op naar de voorbijstappende linie politie te paard. “Verrukkelijk toch, de sfeer hier?” Ook de opkomst doet de Amsterdamse psychologiestudent goed. “Ik ben moslim en voel me aangevallen door Israël en mensen die het gedrag van dat land niet afkeuren. Een steen gericht aan de Palestijnen is een steen gericht aan mij. Ik heb daarom al vaker geprotesteerd voor de vrijheid van Palestijnen. Ze moeten hun eigen grond terugkrijgen.”

Betoger Annelien van Beem. Beeld Trouw

Vrede zit er niet in, vreest hij. “Het kan wel. Zo hebben christenen, moslims en joden min of meer in alle rust samengeleefd in het Ottomaanse Rijk, maar sindsdien is er zo veel gebeurd. Tegen joden heb ik niets. In mijn ogen zijn de zionisten het probleem. Zij hebben Gaza veranderd in een openluchtgevangenis. In vrede zijn zij niet geïnteresseerd.”

Het gros van de betogers is net als Akbiyik jong, man en islamitisch. Arabische leuzen scanderend lopen zij na de toespraken op de Dam schouder aan schouder over het Rokin en langs de Amstel. De zwart-wit geblokte arafatsjaals sieren echter ook de schouders van vrouwen, kinderen en internationale studenten. Hoofddoekjes bewegen naast bandana’s, regenboogvlaggen naast doeken van de Communistische Jongerenbeweging.

Annelien van Beem is verrast door de bontheid van de stoet betogers. “Lange tijd was er in Nederland vooral sympathie voor Israël. Ook in Trouw overigens. Vanwege de eenzijdige berichtgeving over het conflict heb ik mijn abonnement opgezegd. Nu lijkt het tij te keren in de samenleving, is er meer aandacht voor het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan.”

Rijkelijk laat, zo vindt de 59-jarige vrouw uit Hauwert, een dorpje bij Hoorn. “Jarenlang heb ik in Jeruzalem gewoond, ook in een kibboets. Ik heb er zowel joodse als Palestijnse vrienden gemaakt. In de tijd dat ik in een ziekenhuis op de grens van de oude en nieuwe stad werkte, heb ik met eigen ogen gezien hoe Palestijnen worden gediscrimineerd. Het is David tegen Goliath. Een oplossing heb ik niet, maar de situatie is onhoudbaar. Het geweld moet stoppen. Samen moeten ze er iets van zien te maken.”

