Pakjesavond in coronatijd: gedichten in de familie-app en skypen met de Sint

Al járen verzorgt toneelvereniging Deo et Arti uit Eemnes rond 5 december Sinterklaasbezoeken aan huis bij zo’n vijftig adressen in de omgeving. Een leukigheidje voor de acteurs en een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Dit jaar is het aantal aanvragen echter op twee handen te tellen, zo vertelt penningmeester Wim Kroes. “Alle bedrijven, scholen, tehuizen en winkelcentra waar we normaal gesproken langs gaan, hebben dit jaar al afgezegd. We hebben nu nog een enkel huisbezoek staan – strak en serieus uitgedacht met de coronamaatregelen – maar het is allerminst zeker of die door zullen gaan.”

Als alternatief kun je bij de vereniging een videoboodschap van Sinterklaas bestellen. Ook bedachten ze dat families dit jaar wel langs Sinterklaas konden komen, in een mooi Sint-decor in het eigen theater van Deo et Arti. Kroes: “Maar daar hebben we één aanvraag voor gekregen, dus waarschijnlijk gaat die optie niet door.” De charme is er op deze manier wel vanaf, vindt Kroes. “Wat mij betreft zou het niet erg zijn om alle activiteiten dit jaar af te lassen.”

Zo’n beetje alles is anders aan het vieren van Sinterklaas dit jaar. Vanzelfsprekendheden als een massale Sinterklaasintocht, een kind bij Sinterklaas op schoot en samen Sinterklaasliedjes zingen, zijn allemaal niet meer mogelijk. En dan hebben we het nog niet over praktische zaken zoals het schminken van al die Pieten en Sinterklazen of het feit dat handen desinfecteren lastig gaat met handschoenen aan.

Inhuren voor op de parkeerplaats

Dus zijn organisaties in de Sinterklaasbranche al vanaf de zomer druk bezig met het bedenken van alternatieven. Zo kunnen werkgevers bij verhuurbedrijf Partyhome een Sint & Pieten Drive inhuren voor op de parkeerplaats, waar medewerkers in hun auto door een parcours vol vrolijke Pieten rijden. Of kiezen uit een keur van online activiteiten, zoals bij het bedrijf ‘Boek de Sint’ van Bas van den Brink. “Al tien jaar verhuren we Sint en Piet en leveren we live-shows aan bedrijven, maar deze zomer heb ik alles omgegooid: ik besloot voor safe te gaan en alles in te zetten op online.”

Dus kun je nu tien minuten skypen met Sinterklaas, of een persoonlijk videobericht bestellen waarin Sinterklaas – Van den Brink heeft de ‘good old’ Bram van der Vlugt en Jochem van Gelder in zijn acteurspoule – het gezelschap toespreekt. Voor bedrijven is er een optie een 45 minuten durende liveshow vanuit een studio te bestellen, die medewerkers live kunnen streamen.

Sinterklaasviering van de familie Smink, toen corona nog niet in Nederland was gearriveerd. Beeld Foto Dirk Smink.

Liveshow kost tweeduizend euro

Voor Van den Brink – voor wie zijn Boek de Sint-bedrijf een fulltime baan is – is deze switch geen slechte keus geweest. “Normaal krijgen we jaarlijks zo’n twintig nieuwe aanvragen, dit jaar zijn het er al meer dan 100.” Een conferencecall met Sinterklaas kost bij Boek de Sint €395, een liveshow gaat vanaf tweeduizend euro. “Ik merk dat bedrijven toch graag iets leuk willen doen met Sinterklaas en best bereid zijn daar ook in deze tijden in te investeren.”

De fanatieke familie Smink stuurt de cadeaus dit jaar met de post Met twee ouders, zes kinderen en hun zes partners plus nog twee kleinkinderen, is het een zeldzame aangelegenheid dat de familie Smink uit Amersfoort helemaal compleet bij elkaar is. Doorgaans gebeurt dat één keer per jaar, en dat is met Sinterklaas. “Iedereen geeft daar prioriteit aan. We willen er allemaal graag met z’n allen zijn”, zegt Dirk Smink (39), nummer twee van het gezin. Hij vertelt hoe het Sinterklaasfeest normaal gesproken bij de ‘Sminken’ in z’n werk gaat: “We zijn met z’n allen bij mijn ouders en in het midden van de kamer staat een grote zak met de cadeautjes en gedichten die we voor elkaar hebben gemaakt. En die gedichten, ja.” Smink moet al een beetje gniffelen. “Die zijn over het algemeen hilarisch.” Het is volgens familietraditie de bedoeling dat je in het Sinterklaasgedicht de ontvanger flink op de hak neemt. Zijn familie is behoorlijk fanatiek en welbespraakt, zo schetst Smink, dus een gedicht van drie dubbelbedrukte kantjes met allerlei kwinkslagen en woordspelingen is geen uitzondering. Wat vindt de aanhang daar eigenlijk allemaal van? “Tja, als je niet zoveel hebt met taal, kan het wel een lange avond zijn.” Dit jaar zit een massaal Sinterklaasfeest er niet in. In september was het al onderwerp van gesprek in de familie-appgroep. “Van de teleurstelling ging het al vrij snel over in acceptatie: het is wat het is, hoe gaan we het alternatief vieren dit jaar?” Het plan is nu om lootjes te trekken en elkaar vervolgens per post het cadeau en gedicht toe te sturen. Van de voordracht van het gedicht moet iedereen een filmpje maken en die vervolgens delen in de Whatsappgroep. Het zal wel even wennen zijn: Dirk alleen met zijn vriendin thuis op de bank in plaats van het hele huis vol bij zijn ouders. “Ja, dat heeft zeker iets droevigs. Ter compensatie wilde ik dit jaar misschien bij het cadeau en gedicht óók nog een surprise knutselen. Als een leuk extraatje.”

