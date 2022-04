‘Paasboake’ brandt weer in de Achterhoek, maar hoelang nog? ‘De wet maakt de traditie kapot’

Donkergrijze wolken trekken samen boven de ‘paasboake’. De vlammen slaan metershoog boven de de berg hout uit, het vuur legt de ‘duivelspop’ in de top langzaamaan in de as. Een glimlach van oor tot oor verschijnt op het gezicht van Hans Kruisselbrink. De paasvuur-voorzitter staat met zijn neus vooraan. “Op een goede afloop”, roept hij met een borrel in de hand.

Even daarvoor beent hij met de dorpsoudsten in een lampionnenoptocht richting de paasbult. “Machtig dat jullie hier allemoal weer bint”, begint hij zijn toespraak in het dialect. Na een jaar van droogte (2019) en twee jaar corona zijn de inwoners van het Achterhoekse buurtschap Lochuizen en de omliggen dorpen weer massaal uitgelopen. Het kan weer. Eindelijk.

De paasvuren, die op honderden plekken in het Noorden en Oosten van het land plaatsvinden tijdens Pasen, werden gemist. Nu de traditie terug is, klinkt ook weer kritiek. “De afgelopen tijd is in de media een hetze gevoerd tegen de paasvuren”, vervolgt de voorzitter zijn speech. Het maakt hem boos. “Allemaal vanwege de stankoverlast die de westerlingen ervaren.” In het publiek klinkt instemmend geroezemoes. “In het Westen ja, maar we bint hier in het Oost’n!”, roept iemand.

‘De wet maakt de traditie kapot’

In de feesttent, waar de plastic bekers met Grolsch niet zijn aan te slepen en ‘Laat de zon in je hart’ van René Schuurmans door de luidsprekers schalt, schudt Bertus Grijsen (78) zijn hoofd. Als een van de dorpsoudsten mag hij het vuur ontsteken. “De wet maakt de traditie kapot”, vindt hij. Want naast de ‘kritiek uit het Westen’ maken ook de toenemende regeltjes het knap lastig voor organisatoren van de paasvuren.

In sommige dorpen zijn ze ermee gestopt of branden veel minder vuren. Bijvoorbeeld in de Gelderse streek Liemers, tegen de Duitse grens, waar geen enkel paasvuur meer brandt. “Er moest een hek rond het vuur komen en er moesten beveiligers aanwezig zijn. Zo was er niks meer aan”, zei een van de organisatoren afgelopen week tegen de Gelderlander.

In de gemeente Berkelland, waar Lochuizen onder valt, waren jaren geleden nog meer dan tachtig paasvuren. Dit jaar zijn er nog slechts 26 officieel aangemeld. In Lochuizen worstelen ze ook met de regels. “We hebben een kleinere tent gebouwd”, legt Kruisselbrink uit. “Anders moesten we een omgevingsvergunning aanvragen met emissie-berekeningen.” Behalve handen vol werk is het ook een dure aangelegenheid. “Ik maak mij er wel zorgen over dat het straks niet meer te betalen is.”

Schadelijke uitstoot van paasvuren

Ook speelt de discussie over de schadelijke uitstoot van paasvuren (zie kader). In Drenthe moesten sommige organisatoren precies berekenen hoe het is gesteld met de uitstoot van stikstof en fijnstof. Voorzitter Kruisselbrink: “De paasvuren zijn al veel schoner dan vroeger. Toen verbrandden we alles, tot autobanden aan toe. Nu alleen nog snoeihout.”

De discussie over de paasvuur-traditie is er vooral een uit de Randstad, vinden ze in de Achterhoek. “Hier speelt dat niet”, weet burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland. “Je kunt alles wel verbieden, maar wij willen dat de traditie overeind blijft.”

Dat er minder paasvuren zijn aangemeld dan voorgaande jaren heeft alles te maken met de meldplicht die is vervroegd naar 1 maart. “Eerder waren er ook veel vuren van inwoners die op hun eigen perceel snoeihout verbrandden onder het mom van een paasvuur”, legt hij uit. “We proberen op deze manier de overlast te beperken, met oog voor het behoud van de traditie.”

In Lochuizen vrezen ze dat de traditie hen wordt afgepakt. “Straks moet ik nog op audiëntie bij Alex en Maxi om het paasvuur te mogen organiseren”, vreest de voorzitter. “Laten we het alsjeblieft niet zover komen.”

Schadelijke stoffen door paasvuren Het RIVM onderzoekt de uitstoot van vreugdevuren zoals het paasvuur. Jaarlijks worden 400 tot 500 vuren aangemeld, vooral in het Oosten en Noorden van het land. Het aandeel van schadelijke stoffen van vreugdevuren neemt toe, nu de industrie en het verkeer schoner zijn geworden. Het gaat vooral om fijnstof en schadelijke koolwaterstoffen (PAKs). Zes procent van de totale uitstoot van PAK’s komt van vreugdevuren. Op de drie dagen dat de meeste vuren plaatsvinden (Pasen en de jaarwisseling) is de fijnstof-uitstoot even hoog als alle andere bronnen samen, aldus het RIVM.

