OVV: Vaarroute bij Wadden is bij storm onveilig, kans op herhaling groot

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over het containerverlies van de MSC Zoe begin januari 2019. De OVV onderzocht zelf de veiligheid van de vaarroutes ten noorden van de Waddeneilanden. Daarnaast onderzocht de OVV samen met zijn Duitse evenknie, en onder leiding van Panama – de MSC Zoe voer onder de Panamese vlag – de toedracht van het ongeval. Uit dat onderzoek blijkt dat schepen als de MSC Zoe zo groot zijn geworden, dat bij zware storm extreme krachten op het schip en de sjorsystemen komen te staan.

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 voer het containerschip MSC Zoe over de Noordzee naar Bremerhaven. Tijdens de zware noordwesterstorm verloor het schip op zes momenten in totaal honderden containers. Pas bij het laatste verlies, om 1.30 ’s nachts, werd het verlies door de bemanning opgemerkt. Achteraf bleken er ten noorden van Ameland 297 containers overboord te zijn geslagen en een paar uur later, ten noorden van Rottumeroog, nog eens 45. Sommige containers werden geborgen of spoelden aan, andere zonken naar de zeebodem, maar de meeste sloegen stuk op het water.

Ontelbaar veel piepkleine bolletjes piepschuim

Drie miljoen kilo aan lading kwam in zee terecht. Een groot deel spoelde in de dagen erna aan op de Noordzeestranden van de Waddeneilanden. Televisies, meubels, speelgoed, maar vooral veel verpakkingsmateriaal. De stranden waren bezaaid met ontelbaar veel piepkleine bolletjes piepschuim. Van heinde en verre trokken vrijwilligers naar de eilanden om te helpen opruimen. Ook het leger kwam in actie. De directe opruimkosten bedroegen vele tonnen.

Enkele factoren droegen bij aan het containerverlies. De zware noordwesterstorm (windkracht acht tot tien), waardoor schepen te maken krijgen met hoge, dwarsscheepse golven. De relatieve ondiepte van de zuidelijke route waardoor het risico bestaat dat schepen de bodem raken. Plus het feit dat containerschepen steeds groter en daardoor stabieler worden, waardoor ze bij dit soort stormen juist heftiger gaan slingeren. Het internationale onderzoek heeft niet met zekerheid kunnen vaststellen of de MSC Zoe de zeebodem heeft geraakt.

Piepschuim afkomstig uit de containers van de MSC Zoe op een dijk in Lauwersoog. Beeld ANP

Militairen ruimen op Schiermonnikoog spullen op die op het strand zijn aangespoeld nadat het vrachtschip MSC Zoe begin 2019 meer dan 300 containers was verloren. Beeld ANP

Grote kans op herhaling

De OVV beveelt aan om het gebruik van de zuidelijke route bij noordwesterstorm te beperken. Daarvoor zouden internationale afspraken gemaakt moeten worden. De Kustwacht zou een grotere rol moeten krijgen in het begeleiden van schepen op deze routes. Ook zouden er afspraken moeten worden gemaakt over de kwaliteit van het sjormateriaal op de containerschepen. Het moet bestand zijn tegen de krachten van de dwarsscheepse golven en het water dat over het dek slaat.

De kans is groot dat een dergelijk incident opnieuw plaatsvindt, zegt Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de OVV: “De vaarroutes bij het Waddengebied zijn risicovol bij noordwesterstorm, met name voor grote, brede containerschepen. Het verlies van containers zorgt voor vervuiling van het Waddengebied en moet worden voorkomen. Het Waddengebied is daarbij een internationaal erkend natuurgebied, en om dit werelderfgoed te beschermen zou het voorzorgsprincipe leidend moeten zijn.”

De totale kosten voor de berging bedragen naar schatting 35 miljoen euro, waarvan de reder ruim 30 miljoen voor zijn rekening heeft genomen. Het Rijk wil echter dat de reder alle bergingskosten betaalt, ook die zijn gemaakt door Defensie en Rijkswaterstaat. De vijf Waddeneilandgemeenten krijgen de 109.000 euro die ze claimen bij de reder voorgeschoten van het Rijk.

Over de vraag wie er voor de totale kosten moet opdraaien, doet de OVV geen uitspraken. “Wij zijn er voor de feiten”, zegt de woordvoerder. “Wij gaan niet over de aansprakelijkheid.”

