OVV: Nederland niet goed voorbereid op gezondheidscrisis, te weinig aandacht voor kwetsbare ouderen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is kritisch op de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. De manier waarop de overheid de zorg en crisisstructuur heeft ingericht bleek niet toereikend voor de aard en omvang van de crisis.

Het kabinet had te veel oog voor de ziekenhuizen, concludeert de OVV. De gevolgen van de besluitvorming voor personeel en bewoners van de verpleeghuizen zijn onvoldoende meegewogen, evenals het belang van kwetsbare ouderen. Dit leidde tot een stille ramp in verpleeghuizen. Ook bleven signalen over maatschappelijke effecten als eenzaamheid te lang onderbelicht.

Het kabinet had verder vooruit moeten kijken en zich breder moeten laten adviseren dan alleen over de effecten van het virus op de acute zorg zoals bij huisartsen en in ziekenhuizen. Daarmee sluit de OVV zich aan bij eerdere kritiek op het Outbreak Management Team (OMT), dat voornamelijk bestaat uit medisch specialisten zoals virologen, epidemiologen en specialisten infectieziekten. Kortom: het ontbrak binnen het OMT aan leden uit andere disciplines die meer oog hadden kunnen hebben voor de gevolgen van de crisis en de besluitvorming voor de verpleeghuizen, het onderwijs, de cultuursector en het midden- en kleinbedrijf. De OVV wil niet zeggen dat mensen uit deze disciplines hadden moeten aanschuiven in het OMT, maar dat er ook naar adviseurs uit andere disciplines geluisterd had moeten worden.

Te grote rol voor Jaap van Dissel

Bovendien was de rol van RIVM-baas Jaap van Dissel te groot, oordeelt de OVV. Hij was ‘in vrijwel alle crisisteams aanwezig'. Omdat het OMT en het kabinet vooral oog hadden voor het bestrijden van het virus was het moeilijker ‘voor adviseurs en besluitvormers om breder te kijken dan het thema infectieziekten’. Door openlijk te twijfelen aan het nut van mondkapjes ondermijnde Van Dissel bovendien het vertrouwen van de bevolking in het coronabeleid.

Al snel luidde de noodklok

Nederland straalde in de periode voor de uitbraak van de epidemie rust en kalmte uit. De boodschap was dat Nederland klaar zou zijn voor deze ziekte en dat ons fijnmazige systeem met huisartsen, GGD’en, streeklaboratoria en het RIVM soelaas zou bieden. “Van tevoren dachten we dat we goed voorbereid waren, maar we waren het niet", zei OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem tijdens de presentatie van het onderzoek. "Scenario's en draaiboeken waren niet goed voorbereid en uitgewerkt. Blijkbaar paste dit niet in onze voorstellingsvermogen.”

Toen het virus in Brabant voet aan de grond zette in Nederland en vervolgens razendsnel om zich heen greep, bleek de Nederlandse beschermingsmuur niet bestand tegen de snelle verspreiding. Al op de dag van de eerste besmetting in Nederland, 28 februari 2020, luidt de GGD Hart voor Brabant intern de noodklok: het team redt het niet meer.

De Jonge: OVV keek te weinig naar samenhang coronamaatregelen Door de opzet van het onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis is de “samenhang tussen bepaalde onderwerpen” uit het zicht geraakt. Dat schrijft toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een reactie op de bevindingen die is opgenomen in het rapport. Volgens De Jonge was het onvermijdelijk dat in het onderzoek is gekeken naar losse deelonderwerpen, maar is de totale context daardoor niet goed in beeld gekomen. Zo werden algemene coronamaatregelen ook genomen om de kwetsbare mensen die in verpleeghuizen wonen te beschermen. “Dit werpt ook een ander licht op de conclusie dat de situatie in verpleeghuizen onvoldoende aandacht kreeg, nog afgezien van het feit dat juist vroeg in de crisis is besloten tot het bezoekverbod, een van de meest ingrijpende maatregelen tijdens de gehele coronacrisis.” De Jonge verzet zich ook tegen het idee dat Nederland begin 2020 niet goed was voorbereid op een pandemie. “Op dat moment werden ernst en impact van infectieziektes wel degelijk op hun waarde geschat op basis van de toenmalige (wetenschappelijke) kennis.” Dijsselbloem noemt de brief van De Jonge opvallend. Hij vindt dat er bereidheid moet zijn om terug te kijken en lessen te leren uit de fouten die er zijn gemaakt.

Eerdere rapporten

Het rapport van de OVV is de eerste evaluatie van de aanpak van de coronacrisis in opdracht van het kabinet. Eerder verschenen al wel rapporten, zoals van adviesbureau KPMG, dat weliswaar forse kritieken leverde op de keuzes die hier zijn gemaakt maar ook constateerde dat Nederland het vergeleken met andere landen gemiddeld had gedaan. Niet heel goed maar ook niet bar slecht.

Kritiek kwam er van KPMG vooral op de trage verspreiding van beschermingsmiddelen in de zorg en het haperende testbeleid. De WHO benadrukte in maart om te testen, testen en nog een te testen maar de testcapaciteit was hier marginaal. Dat had deels te maken met tekort aan materialen zoals vloeistoffen om te kunnen testen, maar het ontbrak ook aan daadkracht vond KPMG. Ook verbaasde het adviesbureau zich over het beleid dat werd gevoerd rond het dragen van mondkapjes, waarvan het nut lang werd ontkend. Pas in het najaar van 2020 kwam er een mondkapjesplicht.

Het kabinet heeft niet gereageerd op eerdere evaluaties maar zei altijd te wachten op de OVV. Al in mei 2020 kondigde de OVV aan dat die op verzoek van het kabinet onderzoek ging doen naar de aanpak van de coronacrisis. Het onderzoek verschijnt in twee delen. Het tweede deel wordt in de zomer verwacht en richt zich op de periode van september 2020 tot juli 2021. Een aantal onderwerpen komen dan sowieso aan bod, zoals de eerste vaccinatiecampagne en de invoer van de avondklok, het mondkapjesverbod en de scholensluiting. Deel drie gaat over de periode na juli 2021. Hierin wordt waarschijnlijk ook uitgebreider stilgestaan bij de lessen die kunnen worden getrokken voor eventuele volgende pandemieën.

