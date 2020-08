Overtreden apps die contactlijsten doorverkopen de Europese wetgeving?

Hier controleert u of ook úw afgeschermde LinkedIn-gegevens kunnen worden gevonden

Aan de wieg van verschillende Simpler-apps staat Yoni Tserruya, een van de oprichters van Lusha. Hij bedacht bijvoorbeeld ook de apps ‘Contacts Manager’, ‘Easy Backup’ en ‘Dialer’. Bij elkaar zijn de Simpler-apps voor Android-telefoons al meer dan zeventien miljoen keer geïnstalleerd. Om welke apps gaat het eigenlijk en hoe werken ze?

Het beheren van contacten kan een tijdrovende bezigheid zijn. Vaak is een contactlijst dan ook een rommeltje met dubbele contacten, ongeldige nummers, of alleen een e-mailadres. De apps van Simpler helpen particulieren om orde te scheppen in die chaos. Voor de iPhone en iPad maakt Simpler twee apps: Contacts Manager en Easy Backup. Voor Android-telefoons zijn dat er vier: Dialer, ‘Dutch beller-ID, contacten en telefoon’, ‘Cleaner’ en Easy Backup.

Alle apps zijn gericht op de contactlijst van de gebruiker, maar bieden een net iets andere service. De Contacts Manager en Cleaner speuren dubbele contacten op en helpen bij het samenvoegen, Easy Backup bewaart alle contacten extern, met Dialer kan vanuit de contactlijst snel een belletje, sms, of WhatsApp-bericht worden verzonden en met Beller-ID kun je zien wie er belt, ook zonder dat degene als contact in de telefoon staat.

Bij alle apps moet de gebruiker toestemming geven om in de contactlijst te kijken. Die informatie wordt vervolgens uitgelezen en opgeslagen. In de voorwaarden is te lezen dat de persoonlijke informatie, waaronder de contactenlijst, zal worden gedeeld met derden. Niet alleen met partners zoals Lusha, maar ook met andere commerciële partijen waarmee ze samenwerken. Voor Simpler zijn het dus niet de apps waarmee het geld wordt verdiend, maar doen de gebruikers de kassa rinkelen. En het verklaart ook waarom de informatie van Trouw-redacteuren die zelf nooit een Simpler-app hebben geïnstalleerd, toch via Lusha kon worden gevonden.

Om te controleren of ook uw gegevens via Lusha kunnen worden gevonden installeert u de Lusha-extensie en kijkt u op uw eigen profielpagina op LinkedIn. Via www.lusha.co/privacy_policy en www.simplercontacts.com/opt-out kunt u uw gegevens laten verwijderen. In de instellingen van de Simpler-apps zit ook een knop waarmee u het delen van contacten kunt stoppen. Daarmee voorkomt u dat het bedrijf informatie uit uw contactlijst kan actualiseren.