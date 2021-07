Overstromingen in Limburg zijn een ingecalculeerd risico, weten experts: ‘We accepteren dat het eens in de vijftig jaar misgaat’

We zijn het land van de Deltawerken, we zijn toch juist goed in waterbeheer? Hoe kon het dan toch zo misgaan?

“Zeker zijn we hier heel goed in. Vanuit het buitenland wordt ook echt gekeken hoe wij omgaan met dit soort situaties. Het probleem is vooral dat het weer nu zo extreem is. Hoe uitzonderlijk het precies is, is nu nog lastig te zeggen. We zitten er nog middenin natuurlijk. Ik denk dat dit een gebeurtenis is die hooguit eens in de vijftig of honderd jaar voorkomt. Maar het kan zelfs zijn dat het eens in de vijfhonderd jaar blijkt te zijn.

“Deel van de reden dat we in ‘bv Nederland’ goed zijn met waterbeheer, is dat we er heel rationeel mee omgaan. We stellen ontwerpregels op. We gaan op zoek naar de optimale balans tussen de maatschappelijke kosten en de maatschappelijke baten. Daarbij zeggen we bijvoorbeeld: we accepteren dat het misgaat bij gebeurtenissen die zo zeldzaam zijn dat ze gemiddeld genomen hooguit eens in de vijftig jaar voorkomen, maar bij alles dat vaker dan eens in de vijftig jaar voorkomt, moet het goed gaan. Natuurlijk zouden we ook regenwaterbuffers kunnen bouwen die gebeurtenissen tot eens in de duizend jaar aankunnen. Maar die zijn een stuk groter en dus krijg je dan veel meer maatschappelijke discussie, bijvoorbeeld over de kosten en over ruimtebeslag.”

Zoiets als nu in Limburg gebeurt, is dus een ingecalculeerd risico?

“Correct. Er is aan de voorkant rekening mee gehouden. Wat natuurlijk niet wegneemt dat het heel vervelend is als het gebeurt. Het is natuurlijk dramatisch als de benedenverdieping vol water staat, en de piano en vloerbedekking naar de schroothoop kunnen. Het persoonlijk leed en de financiële schade zijn enorm, laat dat helder zijn. Maar het is ingecalculeerd, achter de tekentafel heel koel doorgerekend.



“De afweging die gemaakt wordt verschilt. Iedere keer wordt opnieuw berekend wat acceptabel is. De dijken in de Randstad bijvoorbeeld moeten extreme gebeurtenissen tot eens in de tienduizend jaar aankunnen. Dat is zo omdat de impact als het wél fout zou gaan heel groot is. Maar rioolstelsels worden klassiek ontworpen op ‘eens-in-de-tien-jaargebeurtenissen’. Dat is ook prima, want als het water wel een keer over het randje gaat, krijg je wat meer plassen op straat – dat is niet zo erg. Dan praat je over een heel andere impact. De schade die met een maatregel kan worden voorkomen, bepaalt voor wat voor veiligheid we gaan.”

De brandweer helpt met de evacuatie van mensen uit hun woningen door de wateroverlast in Zuid-Limburg. Door het almaar stijgende hoge water als gevolg van de overstroming van de Geul zijn straten ondergelopen. Beeld ANP

Wat voor maatregelen worden in Nederland genomen om overstromingen bij hevige regenval te voorkomen?

“Er wordt nu veel gesproken over de regenwaterbuffers in Limburg. Ook omdat er eentje op doorbreken stond. Die buffers zijn de afgelopen tientallen jaren aangelegd, vooral om de dorpjes te beschermen tegen water dat van hellingen afstroomt. Hier in het westen – ik zit in Delft – hebben we dat niet nodig, omdat het een soort platte pannenkoek is hier. Als er veel regen valt, komt er hooguit een laagje van 10 cm water door het hele gebied te staan. In het heuvelachtige Limburg zijn daarentegen juist plekken waar het water gemakkelijk wegstroomt naar lagere delen. Dan kan er plotseling anderhalf tot twee meter water komen te staan. Die regenwaterbuffers zijn ervoor bedoeld dat zo veel mogelijk te voorkomen. Maar wat ik zeg: die buffers gaan uit van gebeurtenissen die in de statistieken eens in de vijftig, of eens in de 25 jaar voorkomen. Wil je dat ze ook tegen zeldzamer situaties beschermen, dan moeten ze groter worden. Die roep gaat nu natuurlijk wel komen. Dat kan ik nu al op mijn klompen aanvoelen.”

De waterstand in de rivieren is nu extreem hoog. Die rivieren stromen door naar andere delen van het land. Zijn we daar ook kwetsbaar?

“Ja, dat is zeker het geval. Deze hele situatie wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied boven Duitsland met daaromheen allemaal regen die zich dus concentreert in de Eifel in de Ardennen, en eigenlijk nog net Limburg schampt. Onze zuiderburen en de Duitsers hebben het nog veel zwaarder. Als gevolg daarvan stroomt er extreem veel water door de Rijn en de Maas. De afvoer van de Maas gaat richting de 3000 kuub per seconde. Dat komt heel dicht bij het historische maximum – de hoogste afvoer ooit gemeten. Dat betekent dus dat de uiterwaarden van de Maas en van de Rijn onder gaan lopen. Juist in de zomerperiode staan daar campings die nu ontruimd worden. Het vee moet eruit gehaald worden, dat is al gebeurd. Er is dus zeker bijkomende schade.”

Lees ook:

Hoge waterstanden en uitzonderlijk veel regen: alle hens aan dek in Zuid-Limburg

Ondergelopen kelders, overstromende rivieren, inwoners die met zandzakken sjouwen. Het was in alle opzichten code rood in Zuid-Limburg.

Volg voor het laatste nieuws over de wateroverlast ons liveblog.