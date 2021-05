Overlevende Marcus Degen (80) herkent zichzelf op unieke filmbeelden deportatie kamp Westerbork

Restauratie Westerborkfilm

De beelden van Kamp Westerbork waren erg beschadigd. Nadat het materiaal in 2017 is opgenomen in het Unesco Memory of the World Register, is het in opdracht van Beeld en Geluid gerestaureerd. De restauratie van de 23 films heeft bijna een jaar geduurd. Er doken ook twee originele filmblikken op.

“Een grote vondst”, vertelt conservator Valentine Kuypers. “We kenden de beelden alleen uit kopieën en duplicaten.” De originele beelden beslaan onder meer het vertrekkende transport op 19 mei 1944 naar Bergen-Belsen. De restauratie, de basis voor nieuw onderzoek, was een enorme klus. “De film kent in totaal 144.813 beelden. Voor een deel hebben we het handmatig opgepoetst, beeld voor beeld.”

De vernieuwde film over Westerbork, samengebracht in ongeveer 2,5 uur, is vanaf nu beschikbaar.