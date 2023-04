Overleg over versnelling toeslagenherstel loopt stuk

De advocaten van slachtoffers in de toeslagenaffaire hebben het driewekelijkse overleg met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) stopgezet. In het overleg bespraken de partijen de problemen bij het compenseren van gedupeerden en hoe deze opgelost konden worden. De advocaten trokken de stekker uit de gesprekken omdat de UHT niet genoeg tegemoetkomt aan hun voorstellen om het proces van compensatie te versnellen.

Wachttijd kan oplopen tot drie jaar

De UHT draagt zorg voor het financiële herstel van de gedupeerden van het toeslagenschandaal. Ze beoordeelt of iemand gedupeerd is en op welk bedrag diegene recht heeft. Van de ongeveer 60.000 mensen die zich hebben aangemeld, werd bijna de helft aangemerkt als gedupeerde. Zij hebben standaard recht op ondersteuning vanuit de gemeente, een schuldenregeling en 30.000 euro.

Voor veel gedupeerden is dat bedrag echter niet genoeg. In het vervolg krijgen zij opnieuw een integrale beoordeling. De UHT onderzoekt dan wat er is misgegaan met de toeslag. Op basis daarvan bepaalt ze een bedrag ter compensatie. Ook iemand die in eerste instantie niet als gedupeerde is aangemerkt, kan op deze manier alsnog compensatie krijgen. De wachttijd voor de integrale beoordeling kan volgens betrokkenen oplopen tot drie jaar.

Informatie verdeeld over verschillende systemen

Een ander probleem is dat het onduidelijk is waar het bedrag ter compensatie op is gebaseerd. Veel slachtoffers accepteren het compensatiebedrag dan ook niet, en maken bezwaar. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt het bezwaar, maar ook dit duurt erg lang.

Indien de commissie een positief advies geeft, dan moet de UHT uitleggen waarop het compensatiebedrag is gebaseerd. Die informatie staat echter in verschillende systemen en dat leidt tot problemen. “Je moet echt moeite doen om stukken in handen te krijgen”, zegt advocaat Touria Khidous, die zo’n dertig gedupeerden bijstaat. Als ze dan al informatie krijgen, is die vaak incompleet, waardoor de procedure verder vertraagt.

Een tijdrovend proces, kortom. Precies de reden waarom de advocaten in het overleg voorstellen deden voor een snellere afhandeling. Zo pleiten ze voor een indeling in minder en meer complexe gevallen, zodat een deel van de gedupeerden sneller klaar is. Nu wordt iedere gedupeerde op dezelfde manier door de UHT behandeld. Tot frustratie van de advocaten kwam de uitvoeringsorganisatie hen niet tegemoet. Het werd een van de breekpunten in de gesprekken tussen de partijen.

Verandering zou langer duren, niet korter

Een woordvoerder van verantwoordelijk staatssecretaris Aukje de Vries zegt dat de voorstellen van de advocaten wel degelijk serieus worden genomen. Het voorstel voor verschillende categorieën was om verschillende redenen niet mogelijk, zegt hij: “Daarvoor moeten we zulke grote veranderingen doorvoeren dat het niet korter, maar langer gaat duren”. Daarnaast wijst de woordvoerder erop dat al 20.000 mensen een integrale beoordeling hebben gehad. Een verandering in het systeem zou tot rechtsongelijkheid tussen gedupeerden kunnen leiden.

De UHT zet nog altijd in op 2025 voor de afronding van alle integrale beoordelingen. De Nederlandse Orde van Advocaten (Nova), die een vinger aan de pols houdt bij betrokken advocaten, gelooft daar niet in. “2025 is onhaalbaar”, zegt bestuurslid van Nova Sanne van Oers. “Alle signalen wijzen erop dat ouders doorgaan met procederen.” Ook advocaat Khidous ziet het die kant op gaan: “Als je niet weet waarop je bent beoordeeld, maak je bezwaar”, zegt ze. “Dus ik voorzie dat bijna alle gedupeerden dat gaan doen.”

Lees ook:

Kabinet wil toeslagenouders sneller compenseren. Gaat dat nu opeens wél lukken?

Na jaren van stroperigheid en vertraging hoopt het kabinet toch alle toeslagendossiers in 2025 te hebben beoordeeld. Maar dan moet wel álles goed gaan.