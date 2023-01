Overijssel wil 5 miljard voor stikstofreductie én voor een leefbaar platteland

De provincie Overijssel heeft de woorden onderstreept. ‘Het is alles of niets.’ Als het Rijk wil dat Overijssel de stikstofuitstoot terugbrengt, de natuur herstelt en de waterkwaliteit verbetert, dan wil de provincie ook perspectief voor de landbouw én geld voor de leefbaarheid van het platteland. In totaal vraagt Overijssel 5 miljard euro van het kabinet. Daarmee kan de provincie boerenbedrijven opkopen en natuurgebieden herstellen en tegelijkertijd ook investeren in werkgelegenheid in de regio en goede voorzieningen.

Dat is te lezen in het Provinciaal Programma Landelijk gebied van de provincie Overijssel. Elke provincie moet uiterlijk 1 juli zo’n document af hebben en daarin onder meer uitwerken hoe de stikstofdoelen zullen worden behaald. Overijssel heeft als eerste provincie een ‘startversie’ van dit plan naar buiten gebracht.

De provincie denkt uitstoot van de landbouw onder meer terug te kunnen brengen door de grond van stoppende boeren op te kopen en beschikbaar te stellen aan andere agrarische bedrijven. Die krijgen dan meer ruimte om op een natuurinclusieve manier te werken. De provincie verwacht dat dit kan op vrijwillige basis, dankzij het ‘natuurlijk verloop’. Volgens het college van Gedeputeerde Staten zal ongeveer 30 procent van de boeren sowieso ophouden, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan en geen opvolger hebben.

Aanpassingen

Daarbij wil de provincie boerenbedrijven ook helpen aanpassingen te doen om de uitstoot naar beneden te brengen. Maar dit alles kan volgens de provincie alleen als er tegelijkertijd ruimte is om te investeren in ‘sociaal-economische kwaliteit’ van het platteland.

Wanneer boerenbedrijven stoppen heeft dat gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio, zegt een woordvoerder van de provincie daarover. Loonwerkers, maar ook bijvoorbeeld veevoerbedrijven zullen dat merken. “Daarom is het belangrijk na te denken over de vraag wat voor effect het op de leefbaarheid heeft als er minder boeren zijn.”

Overijssel wil dus ook geld voor de sociaal-economische gevolgen. Alles bij elkaar denken de Gedeputeerde Staten 5 miljard nodig te hebben. De Rijksoverheid reserveerde vooralsnog een bedrag van 24,3 miljard euro voor de stikstofaanpak, als Overijssel daaruit betaald moet worden zouden de plannen van de provincie dus een vijfde van dat budget opslokken.

Maar dat hoeft niet per se, zegt de woordvoerder. Het geld voor de leefbaarheid kan ook uit andere potjes komen. De frase ‘alles of niets’ slaat volgens hem ook niet zozeer op het bedrag van 5 miljard, maar op het feit dat wat Overijssel betreft reductie en natuurherstel alleen mogelijk zijn wanneer de landbouwsector perspectief krijgt en er tegelijkertijd aandacht is voor de gevolgen voor de regio.

De komende maanden zal de provincie de landbouwplannen verder uitwerken. Het kabinet wil de stikstofdoelen uiterlijk in 2030 behalen. Toch zegt Overijssel nu al stellig die doelstelling niet realistisch te vinden. ‘We hebben minimaal tot 2035 nodig’, staat in het document. ‘Waarbij er een reëel risico is dat er meer tijd nodig is.’

