Overheid had coronascepsis serieuzer moeten nemen

De overheid moet nieuwsgieriger zijn naar mensen met een sterk afwijkende mening. Tijdens de coronacrisis voelden sceptische burgers zich in de steek gelaten, wat hun wantrouwen in instituties heeft versterkt.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeert in nieuw onderzoek naar coronascepsis in Nederland dat de wantrouwende burger geen gehoor vond en aan zijn lot werd overgelaten door de overheid. De vaccinatiecampagne, bijvoorbeeld, richtte zich vooral op twijfelaars, niet op weigeraars. Tegenstanders van de prik voelden zich buitengesloten. Wat niet hielp was communicatie over mensen die het beleid in twijfel trokken, zoals de opmerking van toenmalig zorgminister Hugo de Jonge dat de coronacrisis ‘epidemie van de ongevaccineerden’ was.

Dat wantrouwen groeide niet alleen door het optreden van de overheid. Ook in de dagbladjournalistiek was er weinig nieuwsgierigheid naar het achterliggende verhaal van sceptici. “Mensen hebben begrijpelijke zorgen”, zegt SCP-onderzoeker Claudia Hartman. “Als de overheid maatregelen neemt die heftig en nadelig zijn voor mensen, waar is diezelfde overheid dan nog meer toe in staat? Wat is de rol van internationale organisaties?”

Scepsis was een ‘stapeling van negatieve ervaringen’

De ‘eigen ethiek’ van journalisten deed hen worstelen met kritiek op het coronabeleid. Sceptici werden zelden neutraal aan het woord gelaten. Journalisten hadden de neiging kritiek te presenteren als een conflict tussen voor- en tegenstanders. Dat de journalist zelf weinig geloof hechtte aan de scepsis, klonk door in de berichtgeving. ‘Een krantenlezer las daardoor vaak over een strijd tussen twee waarheden, waarbij het coronasceptische perspectief vaak zonder inhoudelijke uitleg terzijde werd geschoven als onwaar’, aldus het SCP.

Tijdens de crisis had ongeveer 20 procent van de Nederlanders sceptische ideeën over de pandemiebestrijding, concludeert het planbureau. Die scepsis ontstond niet ineens, maar ontwikkelde zich over een langere periode dankzij een ‘stapeling van negatieve ervaringen’: de inzet van politie tijdens demonstraties, het verwijderen van berichten op sociale media, de manier waarop ze in de media werden neergezet en aanvaringen met collega’s, vrienden en familie.

Gemene deler: wantrouwen in de overheid

Deelnemers aan het SCP-onderzoek misten bij de overheid en de media oprechte interesse in hun zorgen en vragen. ‘Het helpt om coronascepsis niet in de hoek van de mentale gesteldheid van mensen te trekken maar nieuwsgierig te zijn naar hun achterliggende zorgen’, schrijven de onderzoekers. ‘Het kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen in het beleid en de legitimiteit versterken. Juist bij thema’s waarbij de overheid besluiten neemt waarbij mensen twijfelen aan de informatie en intenties van de overheid, is dit belangrijk’. Het planbureau noemt specifiek de onderwerpen klimaat en stikstof.

De groep coronasceptische mensen is divers, maar er is één gemene deler: wantrouwen in de overheid. Ongeveer 15 procent van de samenleving denkt dat het kabinet de samenleving beperkingen oplegde om meer macht over het volk te krijgen. Circa 20 procent heeft geen of weinig vertrouwen in de informatie van het RIVM over de vaccinaties.

100.000 mensen geloven dat ‘kwaadaardige elite’ bezig is met een machtsovername

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) hebben eerder gewaarschuwd voor ‘anti-institutioneel extremisme’. Ongeveer 100.000 mensen zouden geloven dat een ‘kwaadaardige elite’ bezig is met een machtsovername.

De veiligheidsdiensten houden in de gaten of de wet wordt overtreden. Het SCP vindt dat de overheid het fenomeen coronascepsis in bredere context moet bekijken: ‘Wanneer bepaalde zorgen, die breder leven, vooral in verband worden gebracht met labels als ‘radicaal’ en ‘extremisme’ kan dit het gevoel van uitsluiting versterken..

