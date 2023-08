Overheid en schietgrage Fries vechten om wapenvergunning: ‘Op de schietbaan kan ik me juist heel goed concentreren’

De schietbaan vormt het centrum van zijn bestaan. Niet alleen mist hij het schieten zelf enorm, ook de kletspraatjes met andere liefhebbers en tripjes naar kampioenschappen in landen als Duitsland en België mist hij enorm. “Nu beleef ik een fractie van het plezier dat ik voorheen had”, legt de man uit het Friese Bakhuizen de bestuursrechter uit. “Ik kan niet meer naar wedstrijden en moet steeds opnieuw inschieten met wapens van de vereniging, de enige plek waar ik mijn sport nog mag beoefenen. Mijn eigen wapens moeten in de kluis blijven.”

De boomlange man, met witgrijs stekelhaar en gehuld in een net overhemd, heeft thuis vijf wapens en munitie liggen. Eind 2018 moest hij zijn zogeheten ‘wapenverlof’ verlengen. Hij moest de korpschef van de politie opnieuw toestemming vragen om zelf wapens te mogen hebben. De Fries was ooit onderofficier in het leger, en had al ruim twintig jaar een vergunning om te schieten. “Nooit is er iets misgegaan”, zegt hij in de zittingszaal van de afdeling bestuursrechtspraak. “Nooit zijn er incidenten geweest of heb ik problemen gehad op de vereniging.”

De man heeft nu een ‘etiketje’

Toch heeft de korpschef zijn verzoek tot verlenging van zijn wapenvergunning afgewezen. In die periode had de man fysieke klachten, erkent hij ook zelf, pijn waarvoor hij medicijnen nam die zijn handelingsvaardigheid konden beïnvloeden. Bovendien had hij wegens zijn mankementen onvoldoende keren geschoten om toestemming te kunnen krijgen. Nadat de pijn was verdwenen, vroeg de Fries nogmaals een wapenverlof aan. Maar weer schudde de korpschef zijn hoofd. Dit keer omdat de man onder behandeling is voor psychiatrische problemen.

Ook al gaven de minister van justitie en de rechtbank de korpschef gelijk, de Fries kan het stopzetten van zijn wapenvergunning niet verkroppen. Hij is dan misschien gediagnosticeerd met een autismestoornis en ADHD, naar eigen zeggen is de schutter nog steeds dezelfde persoon als voorheen. Hij begrijpt het simpelweg niet. Nu er een etiketje op hem is geplakt, mag hij plots niet meer schieten?

“Ik vind het heel vreemd”, richt hij zich tot de bestuursrechter. “Mijn zijn en manier van leven zijn niet veranderd. En toch wordt mij de laatste jaren opeens een obstakel opgeworpen omdat ik gediagnosticeerd ben.” Zijn reactievermogen en beweeglijkheid zijn niet verminderd, stelt de man. “Op de schietbaan kan ik me juist heel goed concentreren.”

Schietdrama in Alpen aan de Rijn

Toch blijft de overheid twijfelen aan zijn handelingsvaardigheid. “Het gaat niet alleen om het schieten zelf”, legt de advocaat van de minister uit. “Het gaat ook om het voorhanden hebben, het ontladen en opbergen van eigen wapens. Als er sprake is van een psychische stoornis, levert het voor de veiligheid van de samenleving risico’s op als iemand snel en directe toegang heeft tot wapens.”

Ze haalt 9 april 2011 aan, toen Tristan van der V. in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot, er zeventien verwondde en zelfmoord pleegde. Van der V. had een wapenvergunning, maar bleek ook psychische problemen te hebben. De Hoge Raad bepaalde dat de politie gedeeltelijk verantwoordelijk was voor het schietdrama, waarna de regels voor het verkrijgen van een wapenvergunning werden aangescherpt.

“Ik begrijp dat het lastig is voor meneer”, stelt de advocaat. “Maar de veiligheid van de samenleving weegt zwaarder. Plus: hij kan nog steeds schieten.” Alleen op zijn eigen vereniging, werpt de Fries tegen. En met wapens van de club. “Aan die competities in het buitenland doen honderden mensen mee”, zegt hij. “Op de vereniging zie ik steeds dezelfde zes schutters. Ik wil graag nogmaals benadrukken dat ik het heel erg mis.”

De uitspraak volgt eind augustus.

Dagelijks staan burgers en de overheid tegenover elkaar bij de Raad van State. Trouw kijkt deze zomer mee.

